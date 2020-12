Guerini vince anche in politica estera. Ad accoglierlo è Netanyahu.

Gli ottimi rapporti tra Italia e Israele sono fondati su un’eccellente collaborazione. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un messaggio suo profilo Twitter in occasione degli incontri a Tel Aviv con il premier israeliano Benjamin Netanyahu l’omologo Benny Gantz.

Il titolare del dicastero della Difesa ha parlato di un “confronto sulla cooperazione tecnico-militare e industriale e su stabilita’ e sicurezza regionale“, facendo riferimento ai contenuti degli incontri. In precedenza, sempre su Twitter, il ministro israeliano Gantz aveva dichiarato: “Sono stato felice dell’incontro il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini. Abbiamo concordato di portare avanti l’ampia cooperazione tra i due nostri Paesi e abbiamo discusso dell’importanza di proseguire le pressioni sull’Iran. Ho inoltre ringraziato il ministro Guerini per il continuo sostegno dell’Italia agli sforzi per mantenere la pace sui nostri confini”.