Corea del Sud: il Capo dell’Aeronautica testa personalmente il KF-21, il caccia che sfida gli F-35

L’industria della difesa sudcoreana segna un traguardo storico con il KF-21 Boramae, il caccia di nuova generazione che sta entrando nella fase finale di sviluppo. Il Generale Lee Yong-soo, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, ha recentemente completato un volo di prova, confermando le elevate aspettative sul velivolo.

Prestazioni all’avanguardia

“Il KF-21 dimostra capacità comparabili ai principali caccia mondiali in termini di potenza, manovrabilità e avionica”, ha dichiarato il Generale Lee dopo il volo di valutazione. Con oltre 2.800 ore di esperienza su diversi caccia, tra cui F-5, F-16 e F-15K, il suo giudizio porta un peso significativo nella validazione del progetto.

Tecnologia di punta

Il fiore all’occhiello del Boramae è il suo radar AESA (Active Electronically Scanned Array), che rappresenta un salto generazionale nelle capacità di rilevamento e tracking. Questo sistema garantisce una superiore consapevolezza situazionale e precisione nelle operazioni di combattimento.

Specifiche tecniche d’avanguardia

Il KF-21 Boramae si distingue per caratteristiche tecniche di primo livello. Il caccia, classificato come 4.5 generazione, raggiunge una velocità massima di Mach 1.81 ed è dotato di due motori F414-GE-400K che generano una spinta di 22.000 libbre ciascuno. Con un’autonomia operativa di 2.900 km e un peso massimo al decollo di 25.400 kg, il velivolo può trasportare fino a 7.700 kg di armamenti su 10 punti di aggancio esterni. Il soffitto operativo si attesta a 16.764 metri, mentre il sistema avionico integrato include un radar AESA di ultima generazione con capacità di tracciamento multiplo e suite di guerra elettronica avanzata.

Roadmap verso l’operatività

La produzione in serie del KF-21 è stata avviata nel 2024, con l’obiettivo di raggiungere la piena operatività entro il 2026. Il programma prevede il completamento di circa 1.000 voli di prova per validare completamente le capacità del velivolo in ogni scenario operativo.

Impatto strategico

Lo sviluppo del KF-21 segna l’ingresso della Corea del Sud nel ristretto club dei paesi produttori di caccia avanzati. Questo traguardo rafforza significativamente l’autonomia tecnologica e la capacità difensiva nazionale, posizionando il paese come attore chiave nel mercato globale dell’aviazione militare.

La competitività del KF-21 rispetto a piattaforme consolidate come l’F-35 rappresenta un punto di svolta per l’industria aerospaziale asiatica, aprendo nuove prospettive per future collaborazioni e export nel settore della difesa.

