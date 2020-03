Non ha retto alla pressione del coronavirus, suicida il ministro dell'economia in Assia - INFODIFESA

È shock in Assia, il Land tedesco di Francoforte sul Meno, dove il ministro delle Finanze del Land, Thomas Schaefer, è stato trovato morto ieri a 54 anni. Il politico della Cdu, figura centrale del gabinetto locale, dato come possibile successore dell’attuale presidente Volker Bouffier, si è tolto la vita.

“Siamo tutti scioccati dalla morte inattesa di Schaefer e dobbiamo adesso elaborare questo lutto”, ha detto Bouffier, il quale ha anche affermato che proprio l’emergenza del coronavirus aveva sconvolto l’assessore. “Si preoccupava moltissimo che non si sarebbe riusciti a venire incontro alle enormi aspettative di aiuto della popolazione”, ha spiegato,”era assillato da questa angoscia”.

In Assia c’è la capitale finanziaria tedesca, Francoforte, dove hanno sede i principali istituti di credito, come Deutsche Bank e Commerzbank, e anche la Banca centrale europea. Schaefer ne guidava le finanze da 10 anni e, secondo Bouffier, che è apparso visibilmente scosso, negli ultimi giorni aveva lavorato “giorno e notte” per aiutare le aziende e i lavoratori a gestire l’impatto economico della pandemia.

L’uomo, secondo Bild, ha lasciato una lettera d’addio in cui spiega le motivazioni del gesto.