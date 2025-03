Cambio al vertice della Logistica dell’Esercito: il Generale Ristuccia raccoglie il testimone in un’era di sfide strategiche

Questa mattina, a Roma, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento del Comandante Logistico dell’Esercito.

Nel corso della cerimonia, che si è svolta presso il Comando dei Supporti Logistici in Roma, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha salutato il Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi, cedente, e il Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia, subentrante: “Caro Mauro, con la cerimonia di oggi si conclude per te un periodo intenso. Al tuo appassionato slancio, ben conosciuto da tutti in Forza Armata, alla tua esperta e lungimirante azione di indirizzo, coordinamento e controllo dobbiamo il raggiungimento di numerosi traguardi che ci consentono di guardare con fiducia al futuro.

Le parole del Capo di Stato Maggiore: la logistica come asse strategico

La logistica infatti è un’arma di proattività – ha aggiunto il Capo di SME – La logistica per sua natura deve essere proattiva, è un asse centrale della risposta al confronto che stiamo vivendo. Bisogna attrezzarsi, bisogna essere pronti ad agire in un ventaglio di scenari. Lo stiamo facendo, lo stiamo facendo con uno sforzo enorme. Lo stiamo facendo con una fatica enorme per aprirci al cambiamento, con spirito di adattamento, cercando di proiettarci al futuro, cercando di interagire, di contaminarci sempre di più con la società civile, potenziando la digitalizzazione, la capacità. E aggiornando i modelli operativi, allo scopo di assicurare all’Italia un Esercito sempre più pronto per i compiti che ci sono affidati, e ciò che è stato detto non può essere garantito senza il nostro lavoro”. Rivolgendosi, successivamente, al Generale di Corpo d’Armata Ristuccia, che ha ceduto ieri il comando del COMFOPSUD, Il Capo di SME ha proseguito: Sono certo che il Comando Logistico troverà in te il Comandante che merita… saprai essere un faro di quella luce innovativa con mentalità pragmatica, intelligenza collettiva, oggi indispensabili per affrontare le complessità”.

Passaggio di consegne: nuove sfide all’orizzonte

Il Generale D’Ubaldi, ora designato a ricoprire l’incarico di Vice Segretario Nazionale della Difesa, lasciando il vertice del Comando Logistico, ha ringraziato profondamente tutto il personale dell’area logistica dell’Esercito, ricca di pregiate professionalità militari e civili, per aver affrontato con grande energia e determinazione le numerose sfide che hanno visto il Comando Logistico dell’Esercito, e le sue articolazioni, operare tempestivamente ed efficacemente in situazioni molto complesse e difficili. “Lascio un Comando – ha sottolineato il Comandante Logistico cedente – che ha saputo interpretare le direttive superiori con dedizione, lealtà e spirito di servizio, con la consapevolezza che l’addestramento, la tecnologia e i valori devono essere il faro che guida ogni nostra attività”.

Bilancio e ringraziamenti: l’eredità del Comandante uscente

Il Generale D’Ubaldi ha concluso il suo intervento con l’augurio al Generale Ristuccia, che ha appena lasciato l’incarico di Comandante del Comando Forze Operative Sud, di accrescere ulteriormente l’azione del Comando Logistico affinché sia sempre più un’organizzazione solida, coesa, efficiente ed efficace in quell’indispensabile e vitale funzione di sostegno alla Forza Armata.

L’organizzazione logistica dell’Esercito: una struttura vitale per la Forza Armata

Il Comando Logistico è uno dei comandi di vertice dell’Esercito Italiano a cui è devoluta l’organizzazione logistica della Forza Armata. Si avvale di uno Stato Maggiore e di quattro Comandi specialistici: Trasporti e Materiali, Commissariato, Sanità e Veterinaria, e Tecnico – che operano nei settori di interesse attraverso organi specializzati. Si avvale inoltre del Comando dei Supporti Logistici e del Policlinico Militare di Roma “Celio”, ospedale polifunzionale militare nazionale di riferimento per il personale militare e civile della Difesa. Dal Comando Logistico dipende anche il Nucleo Ispettivo Centrale con il compito di effettuare un costante e puntuale monitoraggio del livello di funzionalità ed efficienza della logistica di Forza Armata.​