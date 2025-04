L’Ordinario Militare, Mons. Santo Marcianò conclude il mandato: il commosso saluto del Ministro Crosetto

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso parole di profonda gratitudine verso Monsignor Santo Marcianò, che si appresta a concludere il suo mandato come Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia. Attraverso un messaggio pubblicato sull’account Facebook ufficiale del Ministero della Difesa, Crosetto ha voluto riconoscere il contributo offerto dal prelato durante il suo servizio pastorale.

“Oggi ho salutato Monsignor Santo Marcianò, che si appresta a concludere il Suo mandato. Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, è stato una guida straordinaria e un faro che ha illuminato la via per tutti i militari e per l’intera Difesa”, ha dichiarato il Ministro nel suo messaggio di commiato.

Nel suo sentito tributo, Crosetto ha sottolineato come l’Arcivescovo “abbia saputo essere vicino a ognuno di noi, condividendo le gioie nei momenti sereni e donandoci forza nei momenti più difficili e tristi”.

Il messaggio del Ministro si conclude con parole che riflettono il sentimento collettivo dell’intera Difesa: “A nome mio, di tutte le donne e gli uomini della Difesa, il più profondo e sincero ringraziamento per il suo instancabile sostegno e la sua preziosa testimonianza di fede e umanità”.

Mentre Crosetto saluta con commozione Monsignor Marcianò come “faro della Difesa”, il governo abbassa l’età minima per diventare cappellani militari da 28 a 25 anni. Coincidenza? Con 162 preti-soldato che costano 11 milioni annui alle casse dello Stato, forse è il momento di riconsiderare un’istituzione sempre più anacronistica.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI