Auto dei carabinieri si ribalta: un militare in gravi condizioni

Due carabinieri in servizio a Caltagirone sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Catania-Ragusa.

L’auto di servizio su cui viaggiavano si è ribaltata, probabilmente dopo aver urtato un cordolo. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Uno dei militari è in gravi condizioni ed è stato trasferito in un ospedale di Catania.

L’altro è ricoverato a Caltagirone con ferite meno serie. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per i soccorsi. La polizia stradale sta indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.