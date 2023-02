DIFESA: Boeri – privilegi pensionistici? Fazio inviti il Co.Ce.R. in trasmissione

Il dott. Boeri alla trasmissione “che tempo che fa”, delo scorso 29 gennaio, ha parlato di privilegi pensionistici dei militari. Le enormi inesattezze espresse dall’ex Presidente dell’I.N.P.S ci danno l’occasione per attirare l’attenzione su un gravissimo problema sociale. Prossimamente i sottufficiali e graduati, che andranno in pensione con il solo sistema contributivo,Ddl Gasparri per le pensioni di militari e forze di polizia. Cosa prevede e come aumenterebbe il calcolo con il futuro adeguamento si troveranno a percepire tra gli 900 e 1.300 euro al mese dopo una vita di sacrifici. Boeri malgrado il suo passato da presidente dell’INPS ha informazioni completamente errate sulle pensioni dei militari. Nonostante ciò si è potuto permettere di esprimerle in una nota trasmissione RAI in prima serata dimostrando una completa ignoranza circa i disagi sopportati dai militari in Patria e in mari e teatri lontani. A tal riguardo chiederemo una convocazione urgente del Co.Ce.R. Interforze (massimo Organismo di Rappresentanza dei militari) al fine di aprire una discussione sul caso, ma soprattutto, per cercare di risolvere una volta per tutte la grave situazione pensionistica dei militari. A riguardo esortiamo il conduttore dott. FAZIO ad invitare il Co.Ce.R. in trasmissione per poter esprimere ai cittadini le vere condizioni di vita ed economiche dei militari e rispettive famiglie. Per noi l’unico vero privilegio è quello di servire la Nazione fino all’estremo sacrificio.

Lo dichiarano:

1° Luogotenente Pasquale Fico – Co.Ce.R. Esercito

1° Luogotenente Antonello Ciavarelli – Co.Ce.R. Marina

