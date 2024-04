Suicidio allieva a Firenze, le amiche agli investigatori: «Non ci ha mai confidato problemi»

Sconcerto e sgomento alla Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze per il tragico gesto di una giovane allieva, che nella giornata di lunedì si è tolta la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza.

Il dramma si è consumato intorno all’ora di pranzo in una delle stanze della Scuola. A dare l’allarme sono stati alcuni commilitoni, accorsi dopo aver udito lo sparo ma impossibilitati ad entrare nella stanza, che la ragazza aveva chiuso dall’interno. Inutili i soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Sconvolti gli amici e i colleghi della vittima, che non riescono a capacitarsi di quanto accaduto. “Non ha mai manifestato problematiche o disagi tali da far presagire un simile gesto – hanno dichiarato alcune amiche, sentite dagli investigatori – eravamo molto unite, non ci ha mai confidato nulla di preoccupante”.

Anche dal punto di vista scolastico e disciplinare, la 25enne era considerata un elemento modello, con ottimi voti e risultati. Nessun biglietto o messaggio che possa motivare il suo insano gesto.

La salma è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia. I Carabinieri stanno analizzando il cellulare della vittima per cercare eventuali indizi che possano far luce sulle ragioni del tragico gesto.

La giovane frequentava il secondo anno di corso presso la Scuola e tra poche settimane avrebbe terminato il ciclo formativo. Una tragedia che lascia attonita l’Arma dei Carabinieri e che ha destato profondo sconcerto in tutta la città.

