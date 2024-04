Il sottosegretario alla Difesa in visita alla base militare di Gibuti

“Voi tutti, gli oltre 200 donne e uomini di Nave Duilio fino a oggi, e da domani di Nave Fasan che vi rileverà nella missione, siete l’Italia che al fianco di altri Paesi lavora per la sicurezza, la difesa dei mari e della nostra economia. Dal 17 febbraio 2024 a oggi siete stati la prima flagship dello staff dell’Operazione europea Eunavfor Aspides, che opera quale Comando tattico in mare a partire dal giorno 19 febbraio. Nella vostra missione a favore di navi mercantili di interesse nazionale ed europeo avete effettuato attività di ‘close protection’ a favore di 39 mercantili su un totale di 79 condotti totali condotti dall’operazione, e monitorato altri 14 navi commerciali. Numeri significativi in un area dove la missione ha, fino a ora, respinto 11 attacchi degli Houthi in 5 dei quali voi siete stati protagonisti”, ha proseguito Perego, che si è recato anche in visita alla Base militare italiana di supporto (Bmis) a Gibuti per salutare i militari in missione.

“A nome mio e del ministro (della Difesa, Guido) Crosetto auguro buon rientro a casa all’equipaggio di Nave Duilio e al suo comandante (Andrea) Quondamatteo, e buon vento a Nave Fasan, il comandante (Fabio) Consoli e il suo equipaggio per questa nuova avventura. La Bmis costituisce una valida struttura di supporto a tutte le attività della Difesa nella regione”, ha quindi affermato Perego nel suo indirizzo di saluto agli oltre 100 militari della base. “Il supporto a Eunavfor Atalanta per il contrasto alla pirateria ancora molto viva, ai contingenti nazionali schierati in Somalia nelle missioni a guida Ue (Eutm e Eucap) e Onu (Unsom), la Missione di Capacity Building per le forze gibutine Miadit e ora anche Aspides sono un impegno incredibile e per questo con grande orgoglio vi ringrazio di cuore”, ha concluso.