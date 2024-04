Lutto alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze, raccolta fondi per la famiglia di Beatrice

Profondo dolore alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze per il tragico suicidio di Beatrice, giovane Allievo Maresciallo. I compagni di corso e gli amici della ragazza hanno subito avviato una raccolta fondi per stare vicino ai genitori di Beatrice, la mamma Maria e il papà Stefano, in questo momento straziante.

“Beatrice era una di noi. Vogliamo dimostrarle la nostra vicinanza sostenendo le persone a lei più care” spiegano i promotori dell’iniziativa tra gli allievi marescialli. Non esistono parole per lenire un dolore così atroce, ma un piccolo aiuto economico può alleviare le difficoltà pratiche che la famiglia sta affrontando.

CLICCA QUI PER ADERIRE → Per l’Allievo Maresciallo Beatrice

I fondi raccolti tra colleghi e amici saranno interamente devoluti alla famiglia di Beatrice, per contribuire alle spese legate a questa immane tragedia che li ha colpiti. Un gesto per far sentire che, nonostante tutto, Beatrice era amata e non sarà dimenticata.

Chi era Beatrice

Si chiamava Beatrice Belcuore la carabiniera di venticinque anni, che si è suicidata sparandosi con la pistola d’ordinanza nella Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze lunedì scorso 22 aprile. L’allieva dell’Arma dei carabinieri, era originaria del Comune di Castelnuovo di Farfa, in provincia di Rieti. Già nei carabinieri, stava frequentando la scuola ottenere il grado di maresciallo. Suo padre è un carabiniere in servizio nell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia carabinieri di Poggio Mirteto. Appresa la drammatica notizia della scomparsa di Beatrice, la comunità si è stretta intorno alla famiglia.

