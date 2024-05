Poliziotti rimproverano l’amico perché urina in strada, lui si scatena e li colpisce con pugni e calci

Momenti di tensione nella notte tra sabato e domenica nei pressi di un locale del Portello a Padova, dove un 34enne di origini brasiliane ha aggredito due agenti di polizia intervenuti per identificare un giovane nordafricano che stava urinando sul marciapiede incurante dei passanti.

Secondo quanto ricostruito, intorno all’1:30 una volante della Questura era impegnata nei consueti controlli dell’area per monitorare la situazione della movida, quando ha notato il ragazzo intento a lordare il marciapiede di fronte a un bar con atteggiamento sprezzante. Gli agenti si sono quindi avvicinati per chiedergli i documenti, ma proprio in quel momento dall’altro lato della strada il 34enne, noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a inveire contro di loro con insulti e minacce.

Quando i poliziotti gli hanno chiesto di declinare le generalità, l’uomo ha reagito violentemente colpendoli con pugni e calci, costringendo una seconda volante a intervenire in supporto. Nonostante i rinforzi, il brasiliano ha proseguito nella sua condotta aggressiva, ferendo uno degli agenti ad una mano e prendendo a calci al torace un altro.

Solo con non poca fatica i poliziotti sono riusciti ad immobilizzare l’esagitato e ad arrestarlo con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due feriti sono stati poi medicati al pronto soccorso e dimessi con alcuni giorni di prognosi.

L’episodio conferma le crescenti criticità nell’area del Portello denunciate da residenti e commercianti, con episodi di disturbo della quiete pubblica, risse ed eccessi legati alla movida. Il Questore Marco Odorisio ha assicurato che i controlli nella zona proseguiranno per garantire il rispetto delle regole ed evitare che la ‘malamovida’ prenda il sopravvento.

