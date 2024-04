In arrivo l’indennità di missione internazionale per la Marina Militare

Dopo mesi di attesa, Infodifesa è in grado di anticipare importanti novità che trapelano dai palazzi della politica: sembra finalmente in dirittura d’arrivo il riconoscimento dell’indennità di missione internazionale per il personale della Marina Militare italiana impegnato nell’operazione Aspides nel Mar Rosso. La missione, che vede la Marina italiana a comando del dispositivo aeronavale europeo, è strategica per la sicurezza nazionale, come dimostrano gli ultimi avvenimenti.

MINACCIA HOUTHI, DRONI ABBATTUTI

Il cacciatorpediniere Caio Duilio ha infatti abbattuto diversi droni degli Houthi, il gruppo armato yemenita che minaccia la sicurezza della navigazione chiedendo la fine del blocco di Gaza come condizione per cessare gli attacchi. Le due situazioni appaiono quindi strettamente collegate.

IN ARRIVO L’INDENNITÀ DI MISSIONE

Nonostante il ruolo di primo piano e i rischi, finora il personale italiano ha beneficiato di un trattamento economico non adeguato all’impegno profuso. Ma sembra che il governo Meloni, sollecitato anche dai sindacati militari, sia pronto a riconoscere finalmente l’indennità di missione internazionale, come per altro già avviene per le altre Forze Armate impegnate all’estero.

Un passo importante per sanare le sperequazioni tra forze armate, ma soprattutto un giusto riconoscimento per i marinai che ogni giorno rischiano la vita per la bandiera italiana e la sicurezza nazionale.

