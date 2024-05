Il ministro della Difesa lancia l’allarme sull’età media dei militari “Va riconosciuta specificità”

“L’Italia non può più permettersi un esercito in cui l’età media dei sottoufficiali è di 49 o 47 anni. Soprattutto in vista del servizio che si prospetterà nei prossimi anni”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione della cerimonia per il 163° anniversario di costituzione dell’Esercito presso l’ippodromo militare di Tor di Quinto a Roma.

La necessità di cambiamento

Secondo il ministro, è necessario un cambiamento: “Dovremo avere un’età media più bassa, cambiare i criteri di selezione e trattare una parte del pubblico impiego, come quello dei militari, in modo diverso da altri lavori. Fare il soldato, a cui si chiede di essere impegnato 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno e di essere disposto ad andare ovunque nel mondo rischiando la propria vita, è profondamente diverso da altri impieghi pubblici o privati. E questa specificità va riconosciuta”.

I dati sull’età media nelle forze armate

I dati parlano chiaro: nel 2023 l’età media dei marescialli è di quasi 50 anni per Esercito e Aeronautica e di circa 45 anni per gli ufficiali. “La sfida del cambiamento è quella più difficile: il mondo è cambiato, l’esercito deve adeguarsi. È difficile ma riguarda non solo la Difesa ma tutte le istituzioni”, ha concluso Crosetto.

Il ringraziamento ai militari

Il ministro ha voluto anche rimarcare l’importanza del lavoro svolto dai militari italiani: “Non siete eroi, siete persone normali che ogni giorno indossano la divisa con onore, rappresentando e difendendo lo Stato. Dovete ricordarlo voi, ed esserne fieri, come deve ricordarlo chiunque non solo oggi ma anche quando vi vedono operare in una stazione, in mezzo alla gente, in operazioni di pace, di stabilità e di sicurezza in Italia o all’estero. È necessario che lo ricordino sempre tutti per ringraziarvi per tutto quello che fate al servizio del Paese.”

