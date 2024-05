Agente di polizia locale mostra la pistola d’ordinanza a un’amica e parte un colpo: morto 22enne

Aveva mostrato all’amica la pistola d’ordinanza , dalla quale è partito un colpo . L’agente di polizia locale Christian Rovida, 22 anni, è morto al policlinico San Matteo di Pavia. Il giovane è in servizio a Mortara , in provincia di Pavia, e l’episodio è accaduto venerdì 17 maggio, intorno alle 16 , in una villetta di Gropello Cairoli , sempre nel Pavese.

Lo sparo è partito in modo assolutamente accidentale. Il vigile, assunto da soli 6 mesi, ha mostrato la sua pistola all’amica, facendogliela prendere in mano, ma non c’era la sicura: è partito un proiettile che ha raggiunto il 22enne al petto. Subito sono stati chiamati i soccorsi: sul posto ambulanza, automedica e i carabinieri. Vano il ricovero in ospedale: il giovane agente è spirato poco dopo.

