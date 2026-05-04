Romania, maxi contratto militare SAFE con Rheinmetall: 232 blindati KF-41 Lynx da 2,6 miliardi, cosa cambia e perché il prezzo sale

Il più grande contratto militare finanziato tramite SAFE riguarda i blindati da combattimento della fanteria

La Romania affiderà alla tedesca Rheinmetall un contratto da circa 2,598 miliardi di euro per la produzione di 232 veicoli cingolati da combattimento KF-41 Lynx. Si tratta del più grande contratto nell’ambito SAFE (Security Action For Europe) per il programma relativo ai mezzi da combattimento della fanteria.

Secondo le informazioni trasmesse al Parlamento, i blindati saranno prodotti a Mediaș, presso Automecanica Mediaș, società controllata da Rheinmetall, con un grado di localizzazione della produzione pari ad almeno il 40%.

Il costo medio per veicolo è stimato in circa 11,2 milioni di euro.

Cosa sarà costruito in Romania e cosa no: il nodo della torretta

Il punto centrale chiarito dal ministro della Difesa, Radu Miruță, riguarda il significato concreto del 40% di produzione localizzata in Romania. In base a quanto spiegato dal ministro, quasi l’intero veicolo sarà realizzato localmente, ad eccezione della torretta.

Miruță ha precisato che non spetta al Ministero della Difesa stabilire nel dettaglio “quale vite” verrà prodotta in Romania, ma verificare che la quota prevista del valore complessivo sia effettivamente realizzata nel Paese. La ragione principale è economica e industriale: circa metà del valore del Lynx è rappresentata dalla torretta, mentre la tecnologia necessaria per produrla non può essere realizzata in Romania.

Per questo motivo, l’obbligo industriale per il produttore sarà quello di realizzare in Romania quasi il 100% del resto del veicolo, così da raggiungere nel complesso la soglia minima del 40% di localizzazione.

Rheinmetall punta sulla filiera locale in Romania

Già quasi un anno fa Rheinmetall aveva annunciato di aver creato in Romania una rete locale di produzione ampia, composta sia da società proprie presenti nel Paese sia da nuove partnership con aziende romene.

L’obiettivo dichiarato era quello di concentrarsi sulla produzione locale del veicolo da combattimento Lynx presso Rheinmetall Automecanica, con una catena di approvvigionamento robusta e una dipendenza ridotta dai fornitori esterni.

Perché il prezzo dei Lynx è aumentato: il peso dei missili Spike

Uno degli aspetti più discussi riguarda l’aumento del valore complessivo del programma. Nella prima lista SAFE era stato comunicato un piano per 298 veicoli per circa 3 miliardi di euro. Successivamente, in Parlamento è stata richiesta l’approvazione per gli stessi 298 veicoli, ma per un valore stimato di 3,33 miliardi di euro, con un incremento di circa il 12%.

Di questi, 232 mezzi Lynx saranno finanziati tramite SAFE per circa 2,6 miliardi di euro, mentre i restanti 66 veicoli saranno contrattualizzati dopo il 2030 attraverso altre fonti di finanziamento.

Secondo il ministro della Difesa, l’aumento del prezzo è legato soprattutto all’aggiunta di dotazioni supplementari, in particolare dei missili guidati anticarro Spike, che non erano inclusi nella richiesta iniziale. Miruță ha inoltre sostenuto che, rispetto agli stessi prodotti venduti da Rheinmetall ad altri Paesi, il prezzo ottenuto dalla Romania si collocherebbe sotto la media: per un veicolo pagato 11,2 milioni di euro, il ministero calcola una media di riferimento di 13,7 milioni di euro per prodotti equivalenti.

Come sono fatti i KF-41 Lynx destinati alla Romania

Il programma per i blindati cingolati da combattimento della fanteria è destinato a sostituire gli attuali MLI-84M “Jderul”, considerati ormai a fine vita operativa.

Il KF-41 Lynx, sviluppato a partire dal 2015, è un blindato cingolato con una massa fino a 50 tonnellate. Può trasportare un equipaggio di tre militari più otto passeggeri. È spinto da un motore da 1.140 cavalli e può raggiungere una velocità massima di 70 km/h.

La configurazione proposta alla Romania prevede la torretta Lance 2.0, armata con cannone MK30-2/ABM da 30 mm, lanciatore per missili anticarro Spike LR2, oltre a sistemi ottici e di rilevamento, nonché protezioni attive e passive.

Solo pochi Paesi lo usano oggi: la Romania può diventare il primo operatore mondiale

Attualmente, i blindati KF-41 Lynx sono in servizio solo in Ungheria e Ucraina. L’Ungheria è il principale operatore, mentre l’Ucraina ha ricevuto soltanto alcune unità nel 2025, senza un numero operativo chiaramente definito. Oltre a questi due Paesi, anche l’Italia ha ordinato un primo lotto di 25 blindati Lynx.

L’Ungheria aveva firmato nel 2020 un accordo con Rheinmetall per produrre nel Paese vicino 218 blindati Lynx destinati all’esercito magiaro. La produzione nello stabilimento di Zalaegerszeg è iniziata nel 2023.

Per la Romania, con un ordine iniziale di almeno 232 veicoli Lynx, estendibile fino a 298 dopo il 2030, il programma può tradursi nella prospettiva di diventare il più grande operatore di blindati Lynx al mondo.

SAFE vale 8,33 miliardi: a Rheinmetall andranno 5,69 miliardi di euro

Il Parlamento ha approvato martedì gli importi e le aziende con cui il Ministero della Difesa romeno firmerà contratti di acquisizione militare per un totale di 8,33 miliardi di euro nell’ambito del programma europeo di finanziamento per gli acquisti militari.

Di questa cifra, un pacchetto di 7 programmi per un valore complessivo di 5,69 miliardi di euro sarà firmato con Rheinmetall.

Il contratto più importante resta quello per i 232 Lynx da 2,598 miliardi di euro, con produzione localizzata al 40% presso Automecanica Mediaș.

Non solo Lynx: navi, difesa aerea, munizioni e sistemi Skynex-Skyranger

Il secondo progetto più rilevante riguarda due navi da pattugliamento, che saranno contrattualizzate con NVL B.V. & Co. KG / Rheinmetall Naval Systems per 836 milioni di euro, rispetto a una stima iniziale di 700 milioni.

Anche le due vedette per sommozzatori saranno affidate a Rheinmetall per 84 milioni di euro, contro i 57 milioni stimati inizialmente. Il piano prevede la costruzione presso il cantiere navale di Mangalia, con l’obiettivo di rilanciare il sito industriale.

Sempre da Rheinmetall saranno acquistati 7 sistemi Skynex per 476 milioni di euro e 24 batterie Skyranger 35 per 470 milioni di euro. Almeno una parte dei sistemi Skyranger sarà montata sui blindati 8×8 Piranha 5.

Il pacchetto comprende inoltre 2 pezzi di artiglieria Millennium CIWS per 36 milioni di euro e 401.760 munizioni calibro 35 mm per un valore di 450 milioni di euro.

Mediaș al centro del riarmo romeno: perché il Lynx è strategico

La scelta di produrre a Mediaș una parte consistente del KF-41 Lynx rafforza il peso industriale della Romania nel nuovo ciclo di investimenti per la difesa. Il dato più rilevante è che, pur non includendo la produzione della torretta, la filiera locale dovrà coprire quasi tutto il resto del veicolo, così da rispettare il target del 40% di localizzazione.

Per il governo romeno, l’operazione ha quindi un doppio valore: da un lato la sostituzione dei mezzi MLI-84M ormai obsoleti, dall’altro la costruzione di una capacità produttiva nazionale collegata a uno dei più ambiziosi programmi europei di acquisizione militare.

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