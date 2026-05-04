INFODIFESA
Giuseppe Perria, Appuntato Scelto dei Carabinieri di Venosa, morto a 46 anni dopo un malore improvviso nel supermercato Dok
Attualità

Addio a Giuseppe Perria, carabiniere morto a 46 anni per un malore improvviso: lascia la moglie e cinque figli

Laura Bianchi , , , , , , , ,

Il dramma improvviso che ha colpito la comunità di Venosa

È il giorno del dolore e del raccoglimento a Venosa, in provincia di Potenza, per la scomparsa dell’Appuntato Scelto dei Carabinieri Giuseppe Perria, morto improvvisamente a soli 46 anni dopo essere stato colto da un malore improvviso all’interno di un supermercato Dok.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità locale e l’ambiente dell’Arma, lasciando un forte senso di sgomento e tristezza. La scomparsa di Giuseppe Perria arriva in modo improvviso e spezza la vita di un uomo descritto come stimato, apprezzato e punto di riferimento umano e professionale.

Chi era Giuseppe Perria

Giuseppe Perria era un Appuntato Scelto dei Carabinieri in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Venosa. Nel suo lavoro rappresentava un riferimento per i colleghi, impegnato quotidianamente nel servizio all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

Oltre al ruolo professionale, Giuseppe Perria era soprattutto un marito e un padre di cinque figli. Proprio questa dimensione familiare rende ancora più dolorosa la sua scomparsa, che lascia nel lutto i suoi affetti più cari e un’intera comunità che oggi si stringe attorno alla famiglia.

Il cordoglio per la morte del carabiniere di Venosa

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra colleghi, amici e concittadini. Il dolore è reso ancora più intenso dal fatto che Giuseppe Perria fosse un uomo nel pieno della vita, strappato troppo presto all’affetto della moglie e dei suoi cinque figli.

Arma 4.0: la “cura Luongo” contro i fantasmi della spending review tra denunce di smarrimento via App e carabinieri ausiliari

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!

Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.

🔔 ISCRIVITI ORA

Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!

Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!

✅ Iscriviti su WhatsApp

Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.

Laura Bianchi – Esperta in relazioni sindacali militari e di polizia
Esperta in relazioni sindacali delle Forze Armate e di Polizia

Laura Bianchi

Laura Bianchi è una consulente e analista indipendente specializzata in relazioni sindacali, rappresentanza e tutela del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Si occupa di contrattazione, diritti del personale, evoluzione normativa e dinamiche istituzionali. Su InfoDifesa.it cura approfondimenti basati su fonti ufficiali, documenti sindacali e analisi del contesto giuridico e operativo.

Potrebbe anche interessarti

Il carabiniere Eugenio Fasano morto dopo il calcetto, la famiglia: “Ucciso a calci e pugni”

Redazione web

FORZE ARMATE: PINOTTI,GRAVE PROBLEMA INVECCHIAMENTO PERSONALE. TROPPI IN SERVIZIO PERMANENTE

Redazione web

“In casa 22mila euro, il marito carabiniere non riusciva a controllarla”: i segreti di Lady tangente

Redazione web