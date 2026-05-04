Addio a Giuseppe Perria, carabiniere morto a 46 anni per un malore improvviso: lascia la moglie e cinque figli

Il dramma improvviso che ha colpito la comunità di Venosa

È il giorno del dolore e del raccoglimento a Venosa, in provincia di Potenza, per la scomparsa dell’Appuntato Scelto dei Carabinieri Giuseppe Perria, morto improvvisamente a soli 46 anni dopo essere stato colto da un malore improvviso all’interno di un supermercato Dok.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità locale e l’ambiente dell’Arma, lasciando un forte senso di sgomento e tristezza. La scomparsa di Giuseppe Perria arriva in modo improvviso e spezza la vita di un uomo descritto come stimato, apprezzato e punto di riferimento umano e professionale.

Chi era Giuseppe Perria

Giuseppe Perria era un Appuntato Scelto dei Carabinieri in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Venosa. Nel suo lavoro rappresentava un riferimento per i colleghi, impegnato quotidianamente nel servizio all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

Oltre al ruolo professionale, Giuseppe Perria era soprattutto un marito e un padre di cinque figli. Proprio questa dimensione familiare rende ancora più dolorosa la sua scomparsa, che lascia nel lutto i suoi affetti più cari e un’intera comunità che oggi si stringe attorno alla famiglia.

Il cordoglio per la morte del carabiniere di Venosa

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra colleghi, amici e concittadini. Il dolore è reso ancora più intenso dal fatto che Giuseppe Perria fosse un uomo nel pieno della vita, strappato troppo presto all’affetto della moglie e dei suoi cinque figli.

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