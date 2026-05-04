Aeronautica Militare, morto sergente di 40 anni: lutto a Macerata Campania per Angelo Vendemia

Il dolore della comunità per la scomparsa di Angelo Vendemia

Macerata Campania piange la scomparsa di Angelo Vendemia, Sergente Capo Maggiore dell’Aeronautica Militare, morto prematuramente a soli 40 anni. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la città, lasciando sgomenti familiari, amici, conoscenti e colleghi che in queste ore lo stanno ricordando con grande commozione.

La malattia e il ricovero presso l’Hospice di Capua

Da quanto si apprende, Angelo Vendemia combatteva da tempo contro una grave malattia. Nonostante gli sforzi dei medici e la sua forza nell’affrontare la sofferenza, il quadro clinico si è aggravato fino al tragico epilogo. L’uomo si trovava presso l’Hospice di Capua, dove è deceduto.

La sua morte ha provocato un’ondata di dolore in tutta la comunità locale, profondamente segnata dalla perdita di un uomo descritto da tutti come gentile, educato, disponibile e sempre sorridente.

Il ricordo di un militare stimato e di un uomo benvoluto da tutti

Chi ha conosciuto Angelo Vendemia lo ricorda come una persona perbene, dal carattere buono e dalla grande umanità. In tanti sottolineano la sua correttezza, la sua onestà e il modo in cui ha sempre indossato la divisa con professionalità e senso del dovere.

Il suo nome, in queste ore, viene affidato anche ai messaggi pubblicati sui social, dove amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio. Tra i ricordi condivisi, emerge quello di chi lo descrive come una persona sempre pronta a incoraggiare chi gli era accanto. In uno dei messaggi più toccanti si legge: “Nessuno muore davvero finché vive nei ricordi di chi resta. E tu nei miei vivrai per sempre. Ciao Angelo”.

Il passato in politica e l’interruzione dell’impegno pubblico

In passato Angelo Vendemia era stato anche candidato con il Movimento 5 Stelle al consiglio comunale. Un percorso che però aveva dovuto interrompere a causa delle sue condizioni di salute, prendendosi un anno di malattia.

Il cordoglio della famiglia e l’abbraccio della città

A piangere la sua scomparsa sono la madre Filomena, la sorella Elisabetta, i cugini, gli zii e tutti i parenti. Attorno alla famiglia si è stretto l’intero paese, in un momento di dolore che ha colpito nel profondo Macerata Campania.

La morte di Angelo Vendemia lascia un vuoto enorme in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui un tratto di vita, nel lavoro come nella quotidianità.

Camera ardente e funerali: orari e luogo delle esequie

Oggi, lunedì 4 maggio, presso la Casa Funeraria Cerreto, sarà allestita la camera ardente per consentire a parenti, amici e conoscenti di rendere omaggio ad Angelo Vendemia.

Le esequie saranno celebrate martedì 5 maggio alle ore 16 presso il Duomo di Santa Maria Maggiore di Santa Maria Capua Vetere. Un ultimo saluto che si preannuncia molto partecipato, nel segno del dolore e dell’affetto che la comunità continua a manifestare per la scomparsa del giovane sergente.

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