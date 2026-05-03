Massima onorificenza portoghese ai Carabinieri: premiata la Bandiera di Guerra dell’Arma

Un riconoscimento che vale più di una cerimonia

Non una medaglia qualsiasi, ma un segnale politico nitido. Da Porto arriva un riconoscimento che pesa più del cerimoniale e vale come una consacrazione internazionale: la Guardia Nazionale Repubblicana portoghese ha conferito alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri la “D. Nuno Álvares Pereira – Merito della Guarda Nacional Republicana”, la sua massima onorificenza. Tradotto: Lisbona non applaude soltanto l’Italia, ma promuove apertamente i Carabinieri a modello di riferimento nella sicurezza europea.

Porto, 3 maggio 2026: il giorno della consacrazione

La cerimonia si è svolta il 3 maggio 2026 a Porto, nel quadro del 115° anniversario della GNR, la ricorrenza più identitaria per il corpo portoghese. E proprio qui sta il punto: quando il massimo tributo viene assegnato nel giorno simbolicamente più alto della storia istituzionale di una forza, il messaggio smette di essere formale e diventa sostanza diplomatica. Il Portogallo ha scelto il suo palcoscenico più solenne per dire una cosa molto precisa: l’Arma dei Carabinieri è un partner strategico, credibile e centrale.

Le autorità presenti e il peso politico dell’evento

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Repubblica portoghese António José Seguro, il Ministro dell’Amministrazione Interna Luís António Trindade Nunes das Neves e il Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. La scena istituzionale, da sola, racconta già la portata dell’evento. Non si è trattato di una passerella, ma della messa in chiaro di un asse sempre più robusto tra Roma e Lisbona sul terreno della sicurezza interna e della cooperazione internazionale.

Un fatto storico: la prima onorificenza straniera alla Bandiera

Il dato più clamoroso è uno: questa è la prima onorificenza straniera mai conferita alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri. Un precedente che basta da solo a spiegare il valore della notizia. Perché quando si insignisce una Bandiera, non si premia un singolo merito, ma un’intera storia di servizio, una reputazione sedimentata, una credibilità costruita sul campo e riconosciuta oltreconfine.

Perché il Portogallo ha scelto proprio i Carabinieri

Il riconoscimento attribuito dall’autorità portoghese certifica l’Arma come “baluardo di stabilità”, capace di tenere insieme radicamento territoriale, efficienza operativa, cultura istituzionale e visione internazionale. Ed è proprio qui che il tributo si fa pungente anche sul piano geopolitico: mentre in Europa non mancano apparati appesantiti dalla burocrazia o indeboliti dalla frammentazione, il modello Carabinieri continua a imporsi per compattezza, affidabilità e capacità di risposta.

Il modello di gendarmeria che l’Europa guarda

Alla base dell’onorificenza c’è anzitutto la forza del modello di gendarmeria, che la GNR considera da sempre un riferimento dottrinale e operativo. I Carabinieri, in questo schema, non rappresentano solo un corpo nazionale di altissimo profilo, ma una vera architettura di sicurezza esportabile. Un modello che funziona perché unisce presenza capillare, disciplina, prossimità con i cittadini e capacità di muoversi in scenari complessi, dalla sicurezza urbana alle missioni internazionali.

Dall’Iraq alle missioni internazionali: il prestigio costruito sul campo

Non a caso, tra le motivazioni del conferimento spiccano le missioni all’estero, con il richiamo al supporto fornito dai Carabinieri alla GNR nella missione “Antica Babilonia” in Iraq nel 2003, quando le forze portoghesi operarono nell’ambito della Multinational Specialized Unit a guida italiana. È il tipo di credenziale che non si costruisce con i comunicati, ma nelle aree di crisi, dove il prestigio si guadagna con la capacità di comando, con l’affidabilità operativa e con il sangue freddo.

FIEP, EuroGendFor e G4: la regia italiana nella sicurezza europea

Il Portogallo ha poi premiato la leadership multilaterale esercitata dall’Arma in piattaforme strategiche come l’Associazione FIEP, la Forza di Gendarmeria Europea (EuroGendFor) e l’Iniziativa G4, che unisce Italia, Portogallo, Francia e Spagna. In altre parole, Lisbona riconosce ai Carabinieri non solo autorevolezza bilaterale, ma un ruolo da regista in quel segmento della sicurezza europea che richiede coordinamento, standard comuni e capacità di fare sintesi tra interessi nazionali e stabilità continentale.

Cooperazione concreta: frontiere, crisi e formazione condivisa

Conta anche la cooperazione quotidiana: controllo delle frontiere, pattugliamenti congiunti, gestione delle crisi, formazione d’eccellenza e programmi innovativi come il “Corso G4 Polaris”. È la dimensione meno spettacolare ma più decisiva. Perché i rapporti solidi tra istituzioni non vivono di foto ufficiali, ma di lavoro condiviso, procedure comuni, fiducia reciproca e risultati che si accumulano nel tempo.

Lo Stability Policing e il ruolo internazionale dell’Arma

L’Arma è stata inoltre riconosciuta come leader nello Stability Policing, settore in cui ha consolidato un profilo di rilievo mondiale anche attraverso il Centro di Eccellenza NATO di Vicenza. Un altro tassello che spiega il senso profondo della medaglia: i Carabinieri vengono premiati non per ciò che rappresentano soltanto in patria, ma per ciò che sono diventati nello scenario internazionale, cioè una struttura capace di interpretare la sicurezza del presente e di anticipare quella del futuro.

Il messaggio politico dietro la decorazione

Il punto politico, in fondo, è tutto qui: il Portogallo non ha semplicemente decorato una Bandiera, ma ha certificato un primato. Ha detto, con il massimo onore possibile, che i Carabinieri sono uno dei pilastri credibili della sicurezza europea. E in un tempo in cui molte istituzioni faticano a trasmettere autorevolezza, il messaggio ha un peso che va ben oltre la liturgia militare.

Anche Luongo premiato per l’asse Roma-Lisbona

Nella stessa occasione, la Medaglia di 1ª Classe è stata conferita anche al Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, per l’impegno personale e professionale nel consolidamento dell’asse Roma-Lisbona sul fronte della sicurezza interna. Un riconoscimento individuale che rafforza il quadro complessivo e aggiunge un ulteriore elemento di lettura: dietro i rapporti tra istituzioni ci sono anche leadership capaci di costruire visione, continuità e peso internazionale.

Una investitura che va oltre il simbolo

A Porto, insomma, non si è celebrata soltanto un’amicizia tra corpi dello Stato. Si è consumata una vera investitura. E il messaggio è tanto semplice quanto bruciante: mentre altri inseguono modelli, l’Arma dei Carabinieri continua a essere il modello che l’Europa osserva, riconosce e premia.

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