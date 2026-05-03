Piazzapulita, ARQ e “paradiso dei generali”: il servizio di La7 che fa infuriare i militari tra polemiche sui privilegi e realtà del servizio

Il punto di partenza c’era, ed era serio

Il servizio di Piazzapulita, andato in onda su La7 il 30 aprile 2026 con il titolo “Il paradiso dei generali italiani: villaggi vacanze, prezzi bassissimi e pensioni anticipate”, apre sui lidi militari, sui prezzi agevolati e sul tema, sempre spendibile televisivamente, dei presunti privilegi. Solo dopo il racconto arriva anche all’ARQ, l’aspettativa per riduzione quadri, che è però il capitolo più serio e delicato dell’intera vicenda. Ed è proprio su questo punto che Infodifesa aveva già svolto un approfondimento tecnico puntuale, ricostruendo regole, costi e criticità di un istituto che da anni pesa nel dibattito sulla spesa del personale militare. (per approfondire leggi qui).

L’ARQ era il dossier da scavare davvero

Qui sta il nodo. Se l’obiettivo era fare servizio pubblico, il bersaglio serio non erano i bungalow in pineta o gli ombrelloni a prezzo calmierato, ma l’ARQ: un istituto previsto dal Codice dell’ordinamento militare, destinato agli ufficiali nei gradi apicali secondo criteri precisi, tra cui i 40 anni di contribuzione o la vicinanza al limite di età, e collocabile solo in presenza di eccedenze numeriche. È qui che stanno le domande vere: efficacia, sostenibilità, impatto sul ricambio e costo per lo Stato. Su questo terreno il lavoro di approfondimento andava allargato, non aggirato.

Dal dossier sui quadri in eccedenza al catalogo dei “privilegi”

Invece il servizio lambisce il problema cambiando passo e anche bersaglio. Sfiora l’ARQ, ma poi allarga il fuoco fino a infilare nello stesso calderone basi logistiche, foresterie, circoli, lidi, hotel e strutture assistenziali, cioè tutto ciò che in video fa presa immediata, soprattutto se accompagnato da prezzi bassi e immagini di mare cristallino. È una scelta televisivamente efficace, ma giornalisticamente più fragile: perché mescola un istituto che riguarda colonnelli e generali in esubero con strumenti di welfare interni che, per definizione, hanno natura e funzione diverse. In altre parole: si parte da un fascicolo tecnico e si finisce in un racconto da indignazione facile.

Il nervo scoperto dei generali resta, ma va trattato con rigore

Che il tema della struttura dei vertici esista è fuori discussione. Non a caso anche Carlo Cottarelli, chiamato nel dibattito televisivo, insiste da tempo sulla composizione della spesa del personale e sul rapporto tra vertice e base. Un dossier dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani diretto dallo stesso Cottarelli rileva che nel 2023 le Forze Armate italiane contavano 165.564 militari e 393 generali in servizio, pari a un generale ogni 421 militari: più di Francia, Germania e Stati Uniti nel confronto riportato dallo studio. È un dato che merita analisi seria, non slogan. Proprio per questo sarebbe stato più utile restare lì, sui numeri e sui meccanismi, invece di cercare l’effetto collaterale dei “privilegi balneari”.

I lidi fanno rumore, ma non spiegano il problema

Il passaggio più debole del servizio è probabilmente questo: trasformare le strutture assistenziali in prova regina di una presunta “casta”. Il comunicato congiunto diffuso il 2 maggio 2026 dai sindacati militari rappresentativi reagisce proprio su questo punto, sostenendo che “basi logistiche, foresterie, circoli, lidi e strutture assistenziali” non possano essere liquidati come benefit di casta, ma siano strumenti di welfare e supporto al personale, sostenuti anche tramite trattenuta mensile obbligatoria a carico dei beneficiari. Si può discutere di gestione, criteri, trasparenza, aggiornamento del modello. Ma spacciarli in blocco come la pistola fumante del privilegio significa scegliere la scorciatoia narrativa.

Se fosse davvero un mondo di privilegi, non ci sarebbe una crisi di vocazioni

La parte più grottesca è un’altra: mentre si prova a vendere al pubblico l’idea di una categoria coccolata, il comparto vive una crisi di vocazioni che ormai non si può più nascondere. E viene da chiedersi: se davvero fosse tutto questo paradiso di agevolazioni, dove sarebbero le file fuori dalle caserme? Dove sarebbero le folle di giovani pronti a inseguire questi presunti privilegi? La risposta è semplice: non ci sono. Perché la realtà è fatta di stipendi modesti, mobilità continua, famiglie spezzate, carriere logoranti e stress che il racconto televisivo, ovviamente, non inquadra.



I sindacati parlano apertamente di “crisi vocazionale”, carenza di personale, età media elevata, mobilità forzata e stipendi non adeguati alle responsabilità. Non sono parole buttate lì: nel 2025 il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica ha avvertito che l’attuale calo delle dotazioni di personale va invertito e che nei prossimi cinque anni si congederanno migliaia tra ufficiali e sottufficiali senza che gli arruolamenti riescano a colmare il gap. Morale: se davvero fossimo davanti a un Bengodi in uniforme, la fila ai concorsi sarebbe la notizia, non la fatica crescente a rendere attrattiva la professione.

La vita militare reale è molto meno da cartolina di quanto suggerisca la tv

C’è poi un dato che nel racconto si vede poco: la vita militare vera non coincide con la settimana estiva in foresteria. Donne e uomini in uniforme sono chiamati a operare per lunghi periodi, in contesti di potenziale disagio e pericolosità, con elevati livelli di stress psichico e logorio fisico. E allora sì, si può anche fare televisione sugli ombrelloni a 1,60 euro, ma magari senza dimenticare che dietro quell’ombrellone c’è spesso personale che si porta addosso anni di mobilità, turni, lontananza e impieghi operativi continuativi. Quando non si vuole entrare davvero in un meccanismo complesso, si prende un ombrellone, lo si mette in sovrimpressione e si chiude il processo in tv.

Sul tema pensioni serviva meno rumore e più precisione

Lo stesso vale per il capitolo pensionistico. Il servizio ha chiamato in causa anche Roberto Vannacci, ma il punto non è la singola posizione personale: il punto sono le regole. E anche qui il comunicato sindacale ha replicato che l’uscita intorno ai 60 anni non sarebbe un “favore”, bensì l’effetto di limiti ordinamentali legati all’efficienza operativa (inevitabile per un 60enne), con possibili penalizzazioni nel sistema contributivo fino al 35%. Si può condividere o contestare questa lettura, ma è evidente che la materia richiede precisione tecnica. Metterla in scena come se bastasse evocare la formula “baby pensione” per aver chiuso il conto significa fare più teatro che approfondimento.

La replica dei sindacati è dura perché coglie il punto politico del servizio

Non sorprende, quindi, che i sindacati abbiano parlato di rappresentazione “parziale e fuorviante”, di narrazione che alimenta l’idea di un comparto privilegiato e di informazione da riequilibrare. Nel loro testo c’è una frase che pesa più delle altre: “Criticare è legittimo. Deformare la realtà no.” È una formula dura, ma fotografa bene la faglia apertasi dopo la puntata. Perché un conto è criticare l’ARQ, l’ausiliaria o la struttura della spesa; altro conto è far scivolare tutto in una narrazione indistinta, dove il colonnello in ARQ, il lido militare, il circolo assistenziale e il sottufficiale con stipendio ordinario finiscono nello stesso fotogramma morale.

Il vero paradosso: da Infodifesa un assist all’approfondimento, da La7 una virata verso la caciara

La sensazione finale, e non è una sensazione secondaria, è che Piazzapulita avesse tra le mani un dossier vero — quello sull’ARQ, forse l’unico capitolo del servizio che meritava davvero di essere scavato fino in fondo — e abbia preferito allargare il campo a temi più facili da vendere al pubblico, come i lidi, le foresterie e i soggiorni agevolati. Così il ragionamento si è annacquato: da un possibile focus su un istituto controverso si è passati a una narrazione dove tutto diventa “privilegio”, anche ciò che i militari finanziano con trattenute mensili e che i sindacati definiscono welfare di comparto. È qui che l’inchiesta perde neutralità e comincia a somigliare più a una requisitoria con scenografia che a un approfondimento tecnico. E quando, partendo da un problema reale, si finisce per fare di tutta l’erba un fascio, il rischio è uno solo: non colpire i veri nodi del sistema, ma schierarsi — magari senza dirlo apertamente — contro i militari in quanto tali. Una scorciatoia comoda, molto televisiva, e proprio per questo poco convincente.

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