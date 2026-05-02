Assalto alla caserma e quattro carabinieri feriti: arrestato 23enne tunisino, ma torna libero con divieto di dimora

Scavalca il muro nella notte e si scaglia contro i militari

ROVIGO – Scavalca il muro della caserma dei carabinieri nel cuore della notte, riesce a introdursi nell’area militare e quando viene intercettato si avventa contro i militari con calci, pugni, sputi e tentativi di morso. Una scena grave, violenta, difficilmente liquidabile come una semplice bravata notturna, che si è conclusa con quattro carabinieri lievemente feriti e con l’arresto di un 23enne tunisino.

L’episodio è avvenuto verso l’una della notte tra sabato e domenica nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Rovigo, dove il giovane, indicato con le iniziali F.O., avrebbe scavalcato il muro che dà su via Boscolo, penetrando in un’area dove l’accesso è vietato per ragioni di sicurezza.

Le telecamere lo incastrano, poi l’aggressione durante il fermo

A bloccare sul nascere l’intrusione è stato il sistema di videosorveglianza della caserma, che ha fatto scattare immediatamente l’allarme. I carabinieri presenti all’interno sono intervenuti per fermarlo, ma proprio in quei momenti la situazione è precipitata.

Secondo la ricostruzione, il 23enne avrebbe reagito con violenza contro i militari, colpendoli con spintoni, calci, pugni, oltre a sputi e tentati morsi. Il risultato è un bilancio che pesa: quattro carabinieri feriti, seppur in modo lieve, e l’arrivo di un’ambulanza per le cure necessarie.

Le accuse sono pesanti: introduzione clandestina, resistenza e lesioni

La procura, con il procuratore capo Manuela Fasolato, ha chiesto la convalida dell’arresto in flagranza con rito direttissimo e la misura della custodia cautelare in carcere.

Le contestazioni sono tutt’altro che marginali. Al giovane viene attribuita innanzitutto l’ipotesi di introduzione clandestina in luoghi militari, prevista dall’articolo 260 del codice penale, per essersi introdotto in orario notturno all’interno della caserma del comando provinciale dei carabinieri di Rovigo.

A questa si aggiunge la resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dall’aver agito – secondo l’impostazione accusatoria – per assicurarsi l’impunità, usando violenza contro i carabinieri intervenuti mentre compivano un atto del proprio ufficio.

C’è poi il fronte delle lesioni personali ai danni dei quattro militari, rimasti feriti durante le fasi del contenimento.

Il punto che pesa di più: arrestato, ma non resta in carcere

Ed è proprio qui che la vicenda assume un contorno destinato a far discutere. Perché, dopo l’arresto, il 23enne non è rimasto in carcere.

Il processo per direttissima, inizialmente fissato per ieri, è stato infatti rinviato al 1° luglio e nel frattempo è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nelle province di Rovigo e Padova.

Tradotto: dopo un’irruzione notturna in una caserma e dopo l’aggressione a quattro carabinieri, il giovane non resta detenuto, ma attenderà il processo con una misura diversa dal carcere. Un passaggio che inevitabilmente finisce per diventare il vero punto politico e sociale della vicenda, ben oltre la cronaca giudiziaria.

Le ragioni del gesto restano un buco nero

Sul motivo che abbia spinto il 23enne a compiere un gesto del genere, al momento, non ci sono spiegazioni ufficiali. Non è stato chiarito perché abbia deciso di scavalcare il muro di una caserma nel pieno della notte, né se fosse sotto l’effetto di alcol o di altre sostanze.

L’unico elemento emerso è che si sarebbe trovato in evidente stato di alterazione. Ma il perché di quella notte di violenza resta, allo stato, un buco nero.

Una vicenda che va oltre il singolo episodio

Resta così l’immagine più dura della vicenda: un uomo che entra di notte in una caserma, aggredisce i carabinieri intervenuti e ferisce quattro militari, salvo poi non restare in cella ma uscire con un divieto di dimora. È questo il dettaglio che più di ogni altro è destinato ad accendere il dibattito, perché trasforma un grave fatto di cronaca in una notizia capace di colpire in profondità la percezione di sicurezza e il rapporto, sempre più fragile, tra legalità, violenza e risposta dello Stato.

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