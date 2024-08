La batteria anti-drone da 12,7 mm per contrastare i droni d’attacco a lungo raggio

Rheinmetall ha annunciato la presentazione di un nuovo sistema di difesa antiaerea e anti-drone alla fiera Airpower2024 che si terrà a Zeltweg, Austria, nei prossimi giorni. Si tratta di una batteria semistatica da 12,7 mm montata su un rimorchio a due assi.

Caratteristiche tecniche e capacità

Il nuovo sistema si basa sulla torretta telecomandata Natter, già utilizzata sul carro armato KF51 Panther, ma in una versione modificata e potenziata. A differenza della Natter originale armata con mitragliatrice da 7,62 mm, questa nuova variante monta una più potente mitragliatrice calibro .50 (12,7 mm).

Secondo Rheinmetall, la batteria avrà una portata effettiva di 1600 metri e sarà in grado di ingaggiare efficacemente droni, missili da crociera a bassa quota e persino elicotteri o aerei che volano a quote ridotte. Il sistema è pensato per integrare e completare la copertura offerta dai più potenti sistemi Skyranger da 30 o 35 mm, focalizzandosi in particolare sulla minaccia rappresentata dai droni d’attacco.

Strategia di mercato e applicazioni

La scelta di una soluzione semistatica su rimorchio, piuttosto che completamente mobile su veicolo, sembra orientata a fornire una protezione economica ed efficace per infrastrutture fisse e siti sensibili contro la crescente minaccia dei droni a lungo raggio.

Questa mossa di Rheinmetall si inserisce in una strategia più ampia dell’azienda, che punta a consolidare la propria posizione nel settore della difesa aerea a corto raggio. Il successo delle torrette Skyranger, scelte da diversi paesi europei inclusa la Germania, testimonia l’impegno dell’azienda in questo campo.

Contesto della presentazione

La presentazione del nuovo sistema in Austria non è casuale: il paese ha già espresso interesse per lo Skyranger, che verrà mostrato montato su un veicolo blindato Pandur in uso all’esercito austriaco.

Prospettive future

Resta da vedere se questa nuova batteria anti-drone da 12,7 mm riuscirà a catturare l’interesse del mercato, in particolare per la protezione di siti fissi. La crescente minaccia rappresentata dai droni nel moderno campo di battaglia potrebbe giocare a favore di Rheinmetall, ma molto dipenderà dalle effettive prestazioni del sistema in scenari operativi reali.

