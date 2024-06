Svolta decisiva per i carri armati italiani: futuro dei carri armati con Leonardo-Rheinmetall

In un potenziale riassetto dei programmi italiani per i veicoli corazzati, Leonardo potrebbe essere pronta a stringere una partnership con il produttore di armi tedesco Rheinmetall dopo che il suo accordo con l’azienda franco-tedesca Knds per produrre carri armati Leopard 2A8 “italianizzati” per l’Esercito Italiano è stato improvvisamente cancellato la scorsa settimana.

La rescissione del contratto da 8,24 miliardi di euro su 14 anni è giunta inaspettata, con KMW che ha addotto la necessità di “salvaguardare la configurazione” dei carri 2A8, sebbene probabilmente abbiano giocato un ruolo fattori politici visti i piani della Norvegia di acquisire 2A8 modificati per le sue forze armate. La rottura lascia l’Italia a cercare una nuova strada per modernizzare la sua invecchiante flotta di carri Ariete.

L’accordo su torrette e Leopard 2A8 si interrompe

Segnali di una possibile collaborazione tra Leonardo e Rheinmetall sono emersi all’Eurosatory 2024, la fiera della Difesa di Parigi, dove l’azienda tedesca ha esposto il suo veicolo da fanteria Lynx di nuova generazione KF-41 dotato di una torretta Hitfact Mk II di Leonardo. Questa cross-fertilization potrebbe prefigurare un coinvolgimento di Leonardo con Rheinmetall sul dimostratore tecnologico KF-51.

Il KF-51 racchiude un array di capacità previste per il prossimo carro da combattimento europeo, tra cui ingaggio assistito da AI, operazioni uomo-macchina con droni aerei/terrestri e interfacce completamente digitalizzate tra sensori, armi e sistemi di controllo del fuoco. Se adattato per l’uso italiano, potrebbe fornire un valido sostituto del Leopard 2 e anticipatore dell’MGCS, visto che il programma franco-tedesco non è previsto per le consegne iniziali prima del 2040.

Leonardo si avvicina a Rheinmetall per la nuova generazione

Il Lynx di Rheinmetall è anche considerato un candidato di punta per il programma italiano da 5,2 miliardi di euro per il Sistema di Combattimento della Fanteria Corazzata che sostituirà i vecchi Dardo entro il 2037 – un’altra opportunità di collaborazione industriale con Leonardo dopo il ritiro di Knds dalla gara.

Cautela sul progetto franco-tedesco MGCS

Tuttavia, la divisione francese di Knds ha dichiarato a maggio di non voler aprire la partnership MGCS ad altri, il che potrebbe escludere il coinvolgimento italiano se si sviluppasse un’eccessiva dipendenza dai progetti tedeschi. I pianificatori della Difesa dovranno valutare attentamente gli investimenti per un progetto MGCS che avrà oltre 20 anni al momento del previsto arrivo.

Mentre persistono le conseguenze della rottura con Knds , il percorso italiano sui sistemi corazzati di nuova generazione rimane dinamico e multi-sfaccettato, con decisioni cruciali da prendere per bilanciare considerazioni strategiche, operative e industriali. Uno stretto monitoraggio di ogni sviluppo riguardante Leonardo e i colossi tedeschi della Difesa sarà necessario.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI