La Storia di Massimiliano Zetti, Comandante e Fervente Sindacalista ma per l’Arma Carabiniere Mediocre

Il Luogotenente Carica Speciale Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), vive una situazione professionale paradossale. Da un lato, è considerato un ottimo sindacalista determinato nel portare avanti il rinnovo contrattuale, discutendo con generali, ministri e sottosegretari. Dall’altro, per la scala gerarchica dell’Arma dei Carabinieri, è attualmente giudicato un carabiniere “mediocre”.

Per 24 anni, Zetti è stato valutato come “eccellente” dai suoi superiori. Tuttavia, negli ultimi 3-4 anni, la sua valutazione è precipitata a “nella media” e, nell’ultimo anno, addirittura a “inferiore alla media” da parte di un Colonnello che Zetti ha denunciato alla Procura della Repubblica per falso e vessazioni.

Nonostante il giudizio negativo, Zetti non è stato rimosso dal suo incarico di Comandante di Nucleo Comando, un fatto che lo ha stupito. “Sarà il TAR a stabilire se ero stato sanzionato ingiustamente, sperando che l’autorità giudiziaria si esprima prima del mio pensionamento,” ha dichiarato Zetti.

Una Carriera Costellata di Procedimenti Giudiziari

La situazione di Zetti è stata caratterizzata da una serie di procedimenti giudiziari. È stato processato più volte, ricevendo una sentenza di non luogo a procedere e un’assoluzione perché il fatto non costituiva reato, ma era considerato critica sindacale. Ha anche ottenuto l’annullamento di una sanzione disciplinare, e tre sanzioni disciplinari sono state oggetto di ricorso al TAR Toscana, ancora pendente.

Determinato a Difendere i Colleghi

Nonostante le difficoltà, Zetti rimane determinato a difendere e tutelare i colleghi vittime di ingiustizie. “Nel frattempo, continuerò a dedicare il mio tempo a difendere e tutelare i colleghi vittime di ingiustizie, affinché non accada più a nessun Carabiniere ciò che è accaduto a me,” ha affermato.

La paradossale storia di Massimiliano Zetti evidenzia le sfide e le complessità che possono sorgere quando si ricopre un ruolo sindacale di rilievo all’interno di un’organizzazione gerarchica come l’Arma dei Carabinieri.

