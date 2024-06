Knds e Leonardo interrompono le trattative. Leopard 2: il sogno infranto della collaborazione italo-tedesca nel settore della difesa

Leonardo, uno dei principali attori dell’industria della difesa italiana, ha annunciato l’interruzione delle trattative con KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) per la definizione di una configurazione comune per il programma Main Battle Tank dell’Esercito Italiano e per lo sviluppo di una più ampia collaborazione industriale. L’alleanza era stata annunciata il 13 dicembre 2023 con l’obiettivo di fornire i carri armati Leopard 2 all’Esercito italiano.

Nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, le trattative sono naufragate a causa di divergenze sulla configurazione dei carri armati. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico tedesco “Handelsblatt”, il progetto è fallito, in particolare, per la questione di quanta tecnologia di Leonardo dovesse essere incorporata nei Leopard 2.

In una nota ufficiale, Leonardo ha confermato il proprio impegno nel fornire all’Esercito Italiano una soluzione performante, interoperabile e aggiornata, che soddisfi le esigenze attuali e rimanga ben posizionata per gli sviluppi futuri verso il Main Ground Combat System. L’azienda italiana ha inoltre sottolineato la possibilità di cooperare con altri qualificati partner internazionali per raggiungere questo obiettivo.

L’amministratore delegato di KNDS, Frank Haun, ha confermato che le parti non sono riuscite a trovare un accordo sulla configurazione dei carri armati, portando all’interruzione delle trattative.

L’annullamento della collaborazione tra Leonardo e KNDS rappresenta una battuta d’arresto negli sforzi volti a promuovere una maggiore cooperazione all’interno dell’industria della difesa europea e a garantire una maggiore interoperabilità dei sistemi d’arma utilizzati nel continente. Questo evento evidenzia le sfide che le aziende del settore devono affrontare nel tentativo di conciliare le diverse esigenze tecnologiche e industriali dei singoli paesi, pur perseguendo l’obiettivo di una difesa europea più integrata ed efficiente.

