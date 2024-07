Rheinmetall costruirà una fabbrica di munizioni in Ucraina: ordine da centinaia di milioni per supportare la difesa del Paese

Rheinmetall ha ricevuto il primo importante ordine dal governo ucraino per la costruzione di una fabbrica di munizioni in Ucraina, annunciato a febbraio 2024, segnando l’inizio della realizzazione del progetto. L’ordine per il gruppo tecnologico di Düsseldorf Rheinmetall copre l’intera dotazione tecnica della fabbrica fino alla sua messa in funzione.

Valore dell’ordine nell’ordine di centinaia di milioni di euro

Si tratta di un valore complessivo che si aggira su una cifra nell’ordine delle centinaia di milioni di euro, che sarà registrato come ordine in entrata all’inizio del terzo trimestre del 2024. È previsto che il progetto inizi a breve termine e venga completato entro pochi anni, con l’intenzione di avviare la produzione di munizioni in Ucraina entro 24 mesi. Insieme al partner di joint venture ucraino, Rheinmetall sarà anche responsabile della gestione dell’impianto.

CEO Rheinmetall: traduciamo parole in azioni

Armin Papperger, CEO di Rheinmetall AG: “Stiamo traducendo le parole in azioni e, insieme al nostro partner, creeremo un centro di competenza ucraino per le munizioni. L’ordine sottolinea la fiducia nelle capacità di competenza e produzione di Rheinmetall. Siamo grati di poter supportare il paese nella sua reindustrializzazione e nel rafforzamento della sua capacità di difesa.”

Attualmente sono in corso misure in Ucraina per preparare le infrastrutture necessarie. È in procinto di essere costituita una joint venture tra Rheinmetall e un’azienda statale ucraina per la gestione della fabbrica di munizioni. Questo è stato annunciato durante una discussione a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco a febbraio 2024.

A giugno 2024, il CEO di Rheinmetall AG, Armin Papperger, e il ministro ucraino per le Industrie Strategiche, Oleksandr Kamyshin, hanno firmato un accordo per espandere la cooperazione strategica alla “Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina” a Berlino. Pochi giorni prima, avevano inaugurato una fabbrica di armamenti nell’Ucraina occidentale, gestita dalla joint venture Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC.

Il primo Veicolo da Combattimento di Fanteria Lynx di Rheinmetall sarà consegnato alle forze armate ucraine entro la fine dell’anno e la produzione locale inizierà il prima possibile.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI