Ucraina, gli Usa stanziano un pacchetto da 1,5 miliardi di dollari per sistemi di difesa aerea e armi anticarro

Il pacchetto di sicurezza include munizioni per i Sistemi missilistici terra-aria avanzati nazionali (Nasams); missili Rim-7 per la difesa aerea; attrezzature per la guerra elettronica; munizioni per i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars), oltre a proiettili di artiglieria da 155 e 105 millimetri, proiettili di mortaio da 120 millimetri, missili tracciati otticamente, guidati via cavo e lanciati da tubo (Bgm-71), sistemi anticarro Javelin e At-4. In precedenza il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, aveva annunciato l’autorizzazione di un pacchetto del valore di 200 milioni di dollari per fornire all’Ucraina intercettori di difesa aerea, munizioni per sistemi missilistici e armi di artiglieria e anticarro.

