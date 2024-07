L’elicottero del futuro vola con Lockheed Martin Sikorsky

Lockheed Martin Sikorsky è stata selezionata dalla NATO per sviluppare il prossimo elicottero di medie dimensioni per le forze alleate. Si tratta di una svolta fondamentale per dotare la NATO della tecnologia elicotteristica più avanzata del 21° secolo.

Una piattaforma rivoluzionaria

La NATO ha scelto il rivoluzionario elicottero Sikorsky X2 come base per il suo programma Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC). L’X2 rappresenta un salto generazionale rispetto agli elicotteri medi attualmente in servizio presso le forze NATO.

Grazie al suo sistema di rotori coassiali controrotanti, l’elicottero X2 abbina velocità supersonica, eccezionale manovrabilità, maggiore autonomia e flessibilità operativa senza precedenti. È la piattaforma ideale per affrontare i complessi scenari del futuro.

Tecnologie all’avanguardia

Sikorsky ha investito oltre un miliardo di dollari e 15 anni in sviluppo e test dell’elicottero X2. I risultati hanno dimostrato le sue capacità rivoluzionarie, che saranno fondamentali per supportare la prontezza e la deterrenza della NATO.

Grazie all’X2, l’Alleanza Atlantica potrà contare su una superiorità tecnologica decisiva per garantire la sicurezza dei suoi membri in un contesto globale in rapida evoluzione.

Sinergie transatlantiche

Per questo programma, Sikorsky collaborerà strettamente con partner industriali europei, tra cui aziende leader in Germania, Francia, Italia, Spagna e altri paesi NATO. Le eccellenze tecnologiche di Lockheed Martin e dei suoi partner forniranno una soluzione integrata che soddisferà pienamente i requisiti NGRC.

Si tratta di una grande opportunità per rafforzare la collaborazione transatlantica in un settore hi-tech critico come quello elicotteristico. L’obiettivo è sviluppare e produrre il miglior elicottero del mondo per le forze NATO.

Pronti a decollare

Sikorsky è entusiasta di compiere questo passo decisivo verso la realizzazione dell’elicottero del futuro. L’azienda è pronta a progettare un prototipo che dimostri le eccezionali capacità dell’elicottero X2 Technology e porti la NATO nell’era dell’aviazione del 21° secolo.

