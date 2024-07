GLI UFFICIALI DEL 201° CORSO “ESEMPIO” PROCLAMATI DOTTORI IN SCIENZE STRATEGICHE E MILITARI

Si è tenuta presso l’Aula Magna di Palazzo Arsenale, sede del comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, la cerimonia di consegna dei diplomi di Laurea Magistrale in Scienze Strategiche e Militari a centodiciassette ufficiali frequentatori del 201° corso “ESEMPIO” di cui sette provenienti da Paesi stranieri che hanno concluso l’iter formativo in Italia, a nove studenti civili del corso di Laurea Magistrale in Scienze Strategiche e a quattordici studenti civili del corso di Laurea Triennale in Scienze Strategiche e della Sicurezza della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche dell’Università degli Studi di Torino.

Presenti alla cerimonia, il comandante per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, generale di corpo d’armata Antonello Vespaziani, la delegata del magnifico rettore dell’Università degli Studi di Torino e presidente della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, professoressa Marina Marchisio Conte, autorità istituzionali accademiche, civili e militari familiari ed amici dei neo laureati.

Intervento del generale Antonello Vespaziani

Il gen. c.a. Vespaziani, durante il suo intervento, rivolgendosi ai neo laureati, ha evidenziato come la formazione e l’addestramento sono un settore di assoluta importanza strategica per la Difesa che vede nell’elemento umano il capitale più importante sul quale investire, la sua risorsa più preziosa. Ha poi proseguito “Questo giorno ha un significato particolare nella vostra vita. Da oggi, di fatto, smettete di essere responsabili solo di voi stessi, e, da domani, comincerete ad essere responsabili di unità militari in cui il vostro operato concorrerà a determinare il successo dell’organizzazione in cui sarete inseriti”.

Per l’occasione sono stati premiati gli ufficiali che si sono distinti negli studi durante l’iter formativo. Uno dei premi è stato consegnato dalla famiglia Calandri, alla memoria del figlio Filippo, già ufficiale frequentatore del 198° corso “SALDEZZA”.

Assegnazione degli ufficiali ai reparti operativi

Gli ufficiali del 201° corso “ESEMPIO” saranno ora assegnati ai reparti operativi della Forza Armata, dislocati su tutto il territorio nazionale, per iniziare la loro missione al servizio del Paese.​

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI