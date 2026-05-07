Leonardo, ecco chi sono i nuovi membri del CdA: Macrì presidente e Mariani amministratore delegato

Leonardo apre una nuova fase di governance. Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2026 si è riunito per la prima volta oggi, sotto la presidenza di Francesco Macrì, definendo il nuovo assetto dei vertici della società.

Il CdA ha conferito a Macrì la carica di Presidente di Leonardo, con rappresentanza legale della Società e firma sociale ai sensi di legge e di Statuto. Contestualmente, il Consiglio ha nominato Lorenzo Mariani Amministratore Delegato e Direttore Generale, attribuendogli le deleghe per la gestione della Società e del Gruppo.

Una scelta che segna un passaggio netto nella cabina di regia di uno dei principali gruppi industriali italiani dell’aerospazio, difesa e sicurezza: da un lato la presidenza affidata a un profilo con forte esperienza istituzionale, societaria e nei servizi pubblici; dall’altro la guida operativa consegnata a un manager cresciuto nell’industria della difesa, con una lunga traiettoria tra Selex, Finmeccanica, Leonardo e MBDA.

Leonardo, il nuovo assetto: le deleghe a Francesco Macrì

Nel quadro del nuovo assetto organizzativo, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al presidente Francesco Macrì specifiche competenze in ambiti sensibili e strategici.

Le attribuzioni riguardano, tra l’altro:

Affari e Relazioni Istituzionali

Affari e Relazioni Internazionali

Sicurezza di Gruppo

Organi Sociali

Sostenibilità

Macrì mantiene dunque un presidio su dossier ad alta esposizione istituzionale e reputazionale, in un gruppo che opera in settori nei quali relazioni internazionali, sicurezza, governance e sostenibilità non sono cornici accessorie, ma parte integrante della strategia industriale.

Il Consiglio ha inoltre accertato la qualifica di Presidente non esecutivo e amministratore indipendente in capo a Francesco Macrì, alla luce delle attribuzioni conferite nella riunione odierna.

Lorenzo Mariani nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale

Il CdA ha nominato Lorenzo Mariani alla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, conferendogli tutte le relative deleghe per la gestione della Società e del Gruppo.

Restano escluse soltanto le specifiche attribuzioni che il Consiglio ha riservato alla propria competenza, oltre a quelle non delegabili per legge e per Statuto.

Mariani, nato il 29 maggio 1965, arriva al vertice operativo dopo una carriera quasi interamente costruita nell’industria elettronica per la difesa e nell’aerospazio. Dal febbraio 2025 era in MBDA Italia S.p.A. come Amministratore Delegato ed Executive Group Director Sales & Business Development di MBDA Group. In precedenza, tra giugno 2023 e marzo 2025, era stato in Leonardo come Condirettore Generale della Direzione Generale Business & Operations.

Nel suo percorso figurano anche ruoli di primo piano in MBDA Italia, dove dal settembre 2020 al maggio 2023 ha ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato ed Executive Group Director Sales & Business Development, e in Leonardo come Chief Commercial Officer, con responsabilità sulla struttura di coordinamento commerciale e customer support della società.

Nasce la nuova Direzione Generale: Gian Piero Cutillo Condirettore Generale

Il Consiglio ha approvato anche l’istituzione di una nuova Direzione Generale, posta a diretto riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Alla nuova struttura viene preposto Gian Piero Cutillo, con il ruolo di Condirettore Generale.

La scelta introduce un ulteriore livello organizzativo nel vertice gestionale del gruppo, con l’obiettivo di rafforzare il presidio operativo a supporto dell’AD e DG Lorenzo Mariani.

Indipendenza e requisiti: il CdA fa le verifiche

Nella riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni disponibili alla Società, il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente.

Il CdA ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance per tutti gli amministratori non esecutivi.

Sono stati qualificati indipendenti:

Francesco Macrì

Trifone Altieri

Roberto Diacetti

Enrica Giorgetti

Elena Grifoni

Dominique Levy

Cristina Manara

Francesco Soro

Maurizio Tucci

Elena Vasco

Rosalba Veltri

Il profilo del Presidente Macrì è stato oggetto di una valutazione specifica: il Consiglio, tenuto conto delle attribuzioni conferitegli, ha accertato la sua qualifica di Presidente non esecutivo e amministratore indipendente ai sensi della legge e del Codice di Corporate Governance.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Leonardo

Il nuovo CdA di Leonardo risulta composto da dodici membri. Il presidente è Francesco Macrì, mentre Lorenzo Mariani assume il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Ecco la composizione aggiornata al 7 maggio 2026:

Francesco Macrì — Presidente indipendente

Nato il 5 novembre 1973, Francesco Macrì è stato nominato per la prima volta nel Consiglio di Amministrazione di Leonardo nel 2023. È tratto dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare di circa il 30,204% del capitale sociale di Leonardo.

Macrì è Presidente Nazionale di Confservizi, confederazione formata da ASSTRA e Utilitalia che rappresenta 600 imprese dei servizi pubblici e oltre 300 mila dipendenti. È inoltre Presidente Esecutivo di Estra S.p.A., multiutility attiva nei settori energetico, ambientale, TLC ed efficienza energetica.

Dal 2023 era già membro del Consiglio di Amministrazione di Leonardo, dove ha fatto parte dei comitati endoconsiliari Nomine e Governance e Sostenibilità e Innovazione.

Nel suo curriculum figurano anche incarichi nel Gruppo Simtel, in Estraclima, Gas Marca, Estracom, Utilitalia, Confservizi Cispel Toscana e, tra il 2002 e il 2006, l’esperienza come Consigliere del Ministro delle Telecomunicazioni presso il Ministero delle Comunicazioni.

Sul piano formativo, Macrì indica una laurea magistrale in Giurisprudenza e un corso di geopolitica e governo presso la Scuola di Limes.

Lorenzo Mariani — Amministratore Delegato e Direttore Generale

Nato il 29 maggio 1965, Lorenzo Mariani entra nel Consiglio di Leonardo nel 2026 con il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Il suo percorso professionale è fortemente radicato nell’industria della difesa. In MBDA Italia è stato Amministratore Delegato ed Executive Group Director Sales & Business Development. In Leonardo ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer, responsabile della struttura commerciale e customer support della società, con delega su ordini superiori a 14 miliardi di euro.

In precedenza è stato Managing Director della Land & Naval Defence Electronics Division in Finmeccanica-Leonardo e Managing Director della Land & Naval Systems Division in Selex ES. Ha lavorato anche in Selex SI, Selex Sistemi Integrati e Alenia Marconi Systems, con responsabilità su sistemi radar, difesa, comunicazioni, sensori e supporto logistico.

Mariani si è laureato all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi in sistemi di rilevazione e riconoscimento di tipo SAR. Parla italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco, con livelli diversi di competenza indicati nel curriculum.

Trifone Altieri — Consigliere indipendente

Nato il 27 settembre 1975, Trifone Altieri è consigliere indipendente di Leonardo dal 2023. È tratto dalla lista presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel CdA di Leonardo è componente del Comitato Controlli e Rischi e del Comitato per le Remunerazioni.

Altieri ha maturato esperienza in enti e istituzioni nazionali e locali nei settori della difesa, esteri, comunicazione, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, attività culturali e turismo. È stato presidente del CdA di Invimit SGR, società partecipata al 100% dal MEF, dal dicembre 2018 al luglio 2024. È stato inoltre deputato della Repubblica Italiana dal settembre 2014 all’aprile 2018, componente delle Commissioni parlamentari Esteri, Difesa, Cultura e Pubblica Istruzione.

Ha conseguito la laurea magistrale presso la Luiss Guido Carli nel 1999 ed è giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Puglia dal 2006.

Roberto Diacetti — Consigliere indipendente

Nato nel 1973, Roberto Diacetti entra nel CdA di Leonardo nel 2026 come consigliere indipendente. È tratto dalla lista presentata da un gruppo di azionisti titolari complessivamente di circa l’1,073% del capitale sociale.

Diacetti ha ricoperto numerosi incarichi in società quotate, fondazioni e imprese pubbliche. Dal 2020 è amministratore indipendente di Pirelli & C. S.p.A., dove è componente del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance e del Comitato Strategie. Dal 2019 è amministratore indipendente di Banca Ifis S.p.A., dove presiede il Comitato Nomine ed è componente del Comitato Controllo e Rischi.

Dal 2018 è Direttore Generale della Fondazione Enpaia. È stato amministratore indipendente di Saipem S.p.A. dal 2021 al marzo 2026, amministratore di Granarolo S.p.A. tra il 2023 e il 2024, vicepresidente di World Food Programme Italia, presidente di EUR S.p.A. e di Roma Convention Group.

Nel suo percorso figurano anche gli incarichi di Amministratore Delegato di ATAC S.p.A. e Risorse per Roma S.p.A.. È laureato in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli e ha seguito percorsi formativi presso Tor Vergata, Bocconi e Università di Ferrara.

Enrica Giorgetti — Consigliere indipendente

Nata il 25 settembre 1956, Enrica Giorgetti è consigliera indipendente di Leonardo dal 2023 ed è tratta dalla lista del MEF.

In Leonardo è stata consigliere di amministrazione e presidente del Comitato per la Remunerazione. Dal curriculum risulta pensionata dal 1° dicembre 2025, dopo una lunga esperienza manageriale e associativa.

È stata Direttore Generale di Farmindustria dal luglio 2005 al novembre 2025. Ha fatto parte del Council IFPMA di Ginevra, la Federazione internazionale delle associazioni delle aziende farmaceutiche, e del Board EFPIA di Bruxelles, la Federazione europea delle aziende e associazioni farmaceutiche.

In precedenza ha lavorato in Autostrade S.p.A. come Direttore centrale Rapporti istituzionali e Comunicazione e in Confindustria, dove si è occupata di area strategica territorio e impresa, lobbying e attività di legislazione.

È laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna con votazione 110/110.

Elena Grifoni — Consigliere indipendente

Nata nel 1963, Elena Grifoni entra nel CdA di Leonardo nel 2026 come consigliera indipendente, tratta dalla lista di minoranza.

Il suo profilo è quello di una senior level executive del settore aerospaziale, con esperienza internazionale in ambito tecnologico, politico e di governance. Dal luglio 2025 è consulente in Space Management and Governance presso l’IE University di Madrid. Dal 2025 è anche membro del Consiglio degli Esperti dell’Institut pour les relations économiques France-Italie.

Dal gennaio 2024 è professore a contratto di politica e governance spaziali presso il Gran Sasso Science Institute dell’Aquila. Ha inoltre ricoperto incarichi presso il Centre d’Analyse et de Prévision des Risques Internationaux di Parigi e in ERG, come consigliere indipendente e componente del Comitato Nomine e Compensi.

Nel suo percorso figurano ruoli di lungo periodo presso l’Agenzia Spaziale Europea, tra cui incarichi strategici, educativi e di collaborazione con NASA e agenzie spaziali giapponesi e russe nel programma International Space Station. Ha lavorato anche per NASA come ingegnere di collegamento sul programma Stazione Spaziale.

È laureata in Informatica presso l’Università di Pisa e ha completato percorsi formativi presso University of Southampton, Harvard Kennedy School, MIT e INSEAD.

Dominique Levy — Consigliere indipendente

Nata nel 1969, Dominique Levy è consigliera indipendente di Leonardo dal 2023 ed è tratta dalla lista di minoranza.

Il suo profilo si concentra su allocazione del capitale, strategia d’impresa, valutazione del rischio geopolitico, operativo e finanziario, operazioni di M&A, governance e investimenti in aziende industriali europee.

È presidente non esecutivo di CDAM a Londra dal 2023 e ha ricoperto l’incarico di consigliere indipendente in SDBN a Oslo tra il 2020 e il 2023. Dal 2024 è consulente strategico di EVA Semiconductors a Edimburgo, spin-off universitario impegnato nella commercializzazione di IP per semiconduttori AI ad alta efficienza energetica.

In precedenza è stata direttrice generale responsabile strategia di Odyssey Infrastructure, fondatrice e CIO di Sonian Capital Management, senior equity research analyst in Liberty Square Asset Management e associate in Goldman Sachs tra New York e Londra.

Ha conseguito un MBA alla Columbia University, un BA in Film Studies alla Wesleyan University e certificazioni presso FT, MIT e INSEAD.

Cristina Manara — Consigliere indipendente

Nata nel 1978, Cristina Manara è consigliera indipendente di Leonardo dal 2023, tratta dalla lista del MEF.

In Leonardo è amministratore indipendente, presidente del Comitato endoconsiliare Sostenibilità e Innovazione e membro del Comitato Controllo e Rischi.

Dal 2008 lavora in Confindustria Piemonte, dove si occupa di pianificazione territoriale, trasporti, logistica, ambiente, internazionalizzazione ed Europa. Dal 2022 è consigliera di amministrazione di Infrato S.r.l., società impegnata nella progettazione e realizzazione di infrastrutture come la metropolitana di Torino. Dal 2018 è membro di EUSALP EU Strategy for the Alpine Region in rappresentanza della Regione Piemonte.

Ha ricoperto incarichi legati alla logistica, ai trasporti e alle infrastrutture, tra cui la vicepresidenza di UIRNet, la presidenza dell’Interporto di Novara CIM e responsabilità nei trasporti olimpici in area montana per Torino 2006.

È laureata in Architettura al Politecnico di Torino, ha conseguito un master in Progettazione Urbanistica Partecipata e ha completato percorsi di formazione su governance, compliance, leadership, trasformazione digitale, industria 4.0 e geopolitica.

Francesco Soro — Consigliere indipendente

Nato nel 1970, Francesco Soro entra nel CdA di Leonardo nel 2026 come consigliere indipendente, tratto dalla lista del MEF.

Dal 2025 è Direttore Generale dell’Economia del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, nello stesso ambito, ha ricoperto il ruolo di presidente del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione.

Dal 2025 è consigliere di amministrazione per la gestione separata e membro del Comitato Compensi di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. Dal 2023 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., società con azionista unico il MEF. Dal 2024 ha inoltre ricoperto la carica di amministratore delegato di Valoridicarta S.p.A., società in house dell’Istituto e della Banca d’Italia.

Nel suo curriculum figurano incarichi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dello Sviluppo Economico, in Sport e Salute, all’Unione Italiana Tiro a Segno, in CONInet e nel Corecom Lazio. È stato avvocato cassazionista dal 1999 al 2014.

È laureato con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Maurizio Tucci — Consigliere indipendente

Nato nel 1958, Maurizio Tucci entra nel CdA di Leonardo nel 2026 come consigliere indipendente, tratto dalla lista di minoranza.

Ha maturato circa quarant’anni di attività professionale in posizioni esecutive, tra cui Direttore Generale, Amministratore Delegato, consigliere di amministrazione e presidente, in aziende italiane e internazionali nei settori ICT, aerospazio e difesa, trasporti e finanza.

Nel suo curriculum figurano incarichi in Brightside Industries LLC come senior advisor, in Unidata S.p.A. come consigliere di amministrazione, in Alilauro S.p.A. come presidente e amministratore delegato, in Medica Group S.p.A. come presidente del CdA, in Link Mobile Finance Limited come presidente del CdA e in Acotel Group S.p.A. come amministratore delegato e direttore generale.

È stato inoltre presidente e amministratore delegato di Alitalia Maintenance Systems S.p.A., senior advisor del presidente di Leonardo Finmeccanica S.p.A. con delega a progetti strategici internazionali, amministratore delegato e direttore generale di Selex Communications S.p.A., gruppo Leonardo Finmeccanica, e dirigente in Ericsson Telecomunicazioni.

È laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma con votazione 110/110 e lode.

Elena Vasco — Consigliere indipendente

Nata nel 1964, Elena Vasco è consigliera indipendente di Leonardo dal 2023, tratta dalla lista del MEF.

È consigliere di amministrazione indipendente in Fiera Milano S.p.A., Tinexta S.p.A. e Leonardo S.p.A.

In precedenza, dal 1992 al 1997, ha lavorato in Mediobanca nel Servizio Partecipazioni e Affari Speciali, occupandosi di consulenza alle imprese in operazioni di finanza straordinaria. Dal 1997 al 2002 ha lavorato in Holding di partecipazione Industriali S.p.A., assumendo l’incarico di responsabile della Direzione Pianificazione Strategica e Controllo.

Ha poi svolto diversi incarichi nel gruppo RCS: dal 2002 al 2003 è stata Amministratore Delegato di RCS Broadcast e dal 2003 al 2004 responsabile della Direzione Strategica e Affari Speciali di RCS MediaGroup S.p.A. Dal 2006 al 2009 è stata Chief Financial Officer della Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

Tra le sue esperienze figurano incarichi in consigli di amministrazione di RCS Editori, Valentino, GFT, RCS Libri, RAI Sat, Isagro, Banca Carige, Gtech, Orizzonte SGR, Parmalat, Terna, DeA Capital e Cattolica Assicurazioni.

Rosalba Veltri — Consigliere indipendente

Nata nel 1966, Rosalba Veltri entra nel CdA di Leonardo nel 2026 come consigliera indipendente, tratta dalla lista del MEF.

Manager con oltre 25 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione, nelle relazioni istituzionali e nell’ufficio stampa, ha lavorato in importanti aziende pubbliche e private, affiancando agli incarichi professionali attività di ricerca e insegnamento in diversi atenei italiani.

Dal 2022 è Direttore Marketing, Comunicazione, Relazioni istituzionali e Ufficio stampa di Renova Red S.p.A., general contractor attivo nelle costruzioni civili, infrastrutture, energie rinnovabili e mobilità sostenibile.

Dal 2024 è consigliere di amministrazione indipendente di Rocket Sharing Company S.p.A., dove presiede il Comitato Parti Correlate ed è membro del Comitato Investimenti. Tra il 2019 e il 2024 è stata consigliere di amministrazione indipendente di Triboo S.p.A., presidente del Comitato Remunerazione e Nomine e membro del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate.

Ha fondato e presieduto Makesense tra il 2016 e il 2022. In precedenza ha lavorato in TAV Airports Holding, Grandi Stazioni S.p.A. e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove dal 2007 al 2014 è stata Direttore Generale dell’Ufficio per la Parità e le Pari Opportunità, gli Interventi strategici e la Comunicazione.

È giornalista pubblicista e ha collaborato con università come Lumsa, Tor Vergata, Sapienza, Roma Tre e Università della Calabria.

Le liste e il voto in Assemblea

La maggioranza del nuovo Consiglio di Amministrazione proviene dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare di circa il 30,204% del capitale sociale di Leonardo.

La lista del MEF ha ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti, pari a circa il 50,097% del capitale rappresentato.

Da questa lista sono stati tratti:

Francesco Macrì

Lorenzo Mariani

Trifone Altieri

Enrica Giorgetti

Cristina Manara

Francesco Soro

Elena Vasco

Rosalba Veltri

La lista di minoranza è stata presentata da un gruppo di azionisti titolari complessivamente di circa l’1,073% del capitale sociale di Leonardo. In Assemblea ha ottenuto circa il 49,481% del capitale rappresentato.

Da questa lista sono stati tratti:

Roberto Diacetti

Elena Grifoni

Dominique Levy

Maurizio Tucci

Leonardo cambia passo tra difesa, industria e relazioni istituzionali

Il nuovo assetto di Leonardo disegna una governance con due direttrici ben marcate: presidio istituzionale e internazionale in capo alla presidenza, gestione industriale affidata all’Amministratore Delegato e Direttore Generale.

È una configurazione che riflette la natura di Leonardo: società quotata, partecipata dal MEF, attiva in comparti strategici e attraversata da dossier industriali, geopolitici e tecnologici di prima linea.

Il profilo di Lorenzo Mariani porta al vertice una competenza diretta nel business della difesa, nei sistemi elettronici, nei rapporti commerciali internazionali e nella gestione di strutture industriali complesse. Quello di Francesco Macrì concentra invece esperienza istituzionale, governance societaria, sostenibilità e relazioni pubbliche.

La partita, ora, passa dall’architettura delle deleghe alla prova dei fatti: Leonardo entra nella nuova fase con un CdA rinnovato, un amministratore delegato operativo e una Direzione Generale pensata per rafforzare il coordinamento interno. In un settore dove la velocità delle decisioni pesa quanto la qualità della tecnologia, la governance non è un dettaglio: è parte della competizione.

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