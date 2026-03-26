Arriva l’Amazon dei droni: lo “shopping di guerra” ora è a portata di click anche per l’Italia

L’Esercito degli Stati Uniti ha ufficialmente lanciato l’Unmanned Aircraft Systems (UAS) Marketplace il 24 marzo 2026. Si tratta di un nuovo negozio digitale progettato per far arrivare tecnologie droni d’avanguardia nelle mani dei soldati più velocemente che mai. Questo “sportello unico” digitale permette alle unità dell’Esercito, ai partner governativi e alle nazioni alleate di acquistare in modo efficiente soluzioni UAS già verificate e certificate (vetted).

Infrastruttura AWS: tecnologia Cloud al servizio della Difesa

La piattaforma è stata sviluppata in stretta collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e l’Army Enterprise Cloud Management Agency. Il marketplace include strumenti digitali avanzati che consentono agli utenti di confrontare le funzionalità dei sistemi, fornire feedback diretti ai produttori e piazzare ordini con estrema facilità. Secondo Brent G. Ingraham, Army Acquisition Executive, questa iniziativa trasforma i processi di acquisizione rendendoli più agili, competitivi ed efficaci, abbattendo le barriere d’ingresso per una gamma più ampia di innovatori industriali. L’obiettivo è costruire una base industriale della difesa più resiliente e reattiva, essenziale per scoraggiare gli avversari.

Strategia e “Overmatch”: il nuovo mindset dell’acquisizione

Il marketplace rappresenta un cambiamento radicale rispetto ai metodi di acquisizione tradizionali, decisamente più lenti. Rodney Davis, Capabilities Program Executive for Aviation, ha spiegato che l’Esercito non sta solo comprando droni, ma sta fornendo capacità aeree versatili per garantire un vantaggio decisivo nelle operazioni multi-dominio. Il Generale di Divisione Clair Gill ha sottolineato che il successo di questo portale dimostra il potere del modello “Portfolio Acquisition Executive” nel fornire capacità su misura in modo efficiente. Questa nuova agilità permette di equipaggiare i soldati con le tecnologie necessarie per mantenere l’“overmatch” su campi di battaglia complessi.

Il modello ucraino: velocità e scala contro la complessità

Nella creazione di questo mercato online, gli Stati Uniti sembrano aver adottato la strategia dell’iniziativa DOT-Chain dell’Ucraina. Tale sistema ha permesso alle unità ucraine in prima linea di interfacciarsi rapidamente con l’industria per ottenere droni pronti all’uso bellico, riducendo drasticamente le tempistiche di approvvigionamento, requisito vitale nella guerra contro la Russia. Come dimostrato sul campo, i droni ottenuti tramite questi canali non devono necessariamente essere altamente complessi, ma devono essere capaci di svolgere ruoli chiave come la sorveglianza e l’overwatch.

Semplificazione FMS: droni per l’Italia alla “velocità della rilevanza”

Il colonnello Danielle Medaglia ha evidenziato come il marketplace sia un approccio trasformativo che garantisce ai soldati l’accesso alle tecnologie più avanzate per soddisfare i requisiti di missione “su scala e in velocità”. La piattaforma sarà utilizzata strategicamente per accelerare la consegna di soluzioni UAS agli alleati e ai partner stranieri. Questo approccio di “libero mercato” è destinato a rafforzare le partnership internazionali e a snellire i processi delle Foreign Military Sales (FMS), permettendo a nazioni alleate come l’Italia di ottenere sistemi senza pilota specifici per ogni missione alla cosiddetta “velocità della rilevanza”.

Eventi e trasparenza: dove scoprire il Marketplace

L’Esercito sta attualmente presentando l’UAS Marketplace presso lo stand n. 711 del Global Force Symposium dell’AUSA a Huntsville, Alabama, dal 24 al 26 marzo 2026. È inoltre già previsto un Marketplace Showcase per il 14 aprile, poco prima del Warfighting Summit dell’Army Aviation Association of America. Per gli operatori del settore, ulteriori informazioni e dettagli sono consultabili attraverso il portale governativo Sam.gov.