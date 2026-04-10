Leonardo, il Tesoro indica Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato: cambio al vertice, nodo Iveco Defence ancora aperto

Il Tesoro sceglie Lorenzo Mariani per la guida di Leonardo

Il ministero dell’Economia, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Non vengono quindi confermati l’amministratore delegato uscente Roberto Cingolani e il presidente Stefano Pontecorvo.

La scelta rappresenta un passaggio rilevante per uno dei principali gruppi italiani dell’aerospazio, difesa e sicurezza, in una fase segnata da forte competizione internazionale, nuovi programmi industriali europei e operazioni straordinarie ancora in evoluzione.

Le altre nomine nelle partecipate: conferme per Eni ed Enel, novità in Enav

Nel quadro delle nomine per le grandi partecipate quotate, dal ministero dell’Economia arriva anche la conferma per Claudio Descalzi al quinto mandato come amministratore delegato di Eni e per Flavio Cattaneo al secondo mandato alla guida di Enel.

Per Enav, il nome indicato come amministratore delegato è Igor de Biasio, mentre alla presidenza viene indicato Sandro Pappalardo. Per la presidenza di Eni il Tesoro indica Giuseppina Di Foggia, mentre per Enel viene confermato Paolo Scaroni alla presidenza.

Leonardo, il cambio di guida arriva in una fase strategica per il gruppo

L’indicazione di Mariani arriva in un momento particolarmente delicato per Leonardo. Il gruppo è chiamato a consolidare il proprio ruolo nelle filiere europee della difesa e nei programmi multinazionali, con un posizionamento che attraversa elettronica per la difesa, elicotteri, aerostrutture e spazio.

Leonardo conta circa 50 mila dipendenti, 180 siti nel mondo e vede lo Stato italiano come primo azionista con una quota attorno al 30%. Il cambio al vertice si inserisce quindi in una fase in cui le scelte industriali e organizzative hanno un peso diretto sugli equilibri del settore.

Chi è Lorenzo Mariani: profilo interno al gruppo e lunga esperienza nella difesa

Lorenzo Mariani, ingegnere elettronico, classe 1965, è una figura cresciuta all’interno della galassia Finmeccanica-Leonardo. Laureato alla Sapienza nel 1990, ha svolto un breve periodo come ufficiale nella Marina militare nel 1991.

Dal 1992 al 2002 ha lavorato tra Alenia e Ams, occupandosi di radar e sistemi elettronici e passando progressivamente da ruoli tecnici a responsabilità commerciali. In questa fase ha maturato competenze sui mercati internazionali, dal Sud America all’Europa e all’area Nato.

L’esperienza in Mbda e i ruoli chiave in Leonardo

Il primo passaggio in Mbda risale al periodo 2002-2005, quando ricopre il ruolo di Head of Product Strategy nel consorzio missilistico europeo partecipato anche da Leonardo. Successivamente rientra in Finmeccanica-Leonardo, dove assume incarichi sempre più rilevanti fino a guidare la divisione dell’elettronica per la difesa terrestre e navale.

Nel 2017 viene nominato Chief Commercial Officer, con responsabilità su vendite e campagne internazionali, e dal 2018 cumula l’incarico di amministratore delegato di Leonardo International, la struttura che coordina le controllate estere.

Nel settembre 2020 torna in Mbda come Executive Group Director Sales & Business Development e amministratore delegato di Mbda Italia, entrando anche nel comitato esecutivo del gruppo. Mantiene questi incarichi fino al giugno 2023, quando rientra in Leonardo come condirettore generale e direttore delle operazioni. Nell’aprile 2025 torna ancora una volta in Mbda, assumendo per la seconda volta il ruolo di managing director di Mbda Italia e la responsabilità delle vendite e dello sviluppo del business a livello di gruppo.

Possibile tandem ai vertici: tra i nomi circola anche Gian Piero Cutillo

Tra le ipotesi circolate negli ultimi giorni c’è anche quella di un possibile affiancamento di Mariani con Gian Piero Cutillo, attuale capo della divisione elicotteri. Lo schema richiamerebbe quello già visto tre anni fa, con un tandem tra amministratore delegato e condirettore generale.

Il dossier Iveco Defence resta uno dei temi più sensibili

Parallelamente al cambio ai vertici, resta aperto il dossier relativo a Iveco Defence Vehicles (IDV). Secondo il contenuto riportato da InfoDifesa nell’articolo del 2 marzo 2026, Roberto Cingolani aveva dichiarato pubblicamente agli analisti che Leonardo era “molto vicino al completamento dell’acquisizione” e che la chiusura dell’operazione era prevista “entro marzo”.

Nello stesso passaggio venivano richiamate le opportunità industriali, una domanda definita “molto forte” e l’aumento della capacità produttiva anche grazie all’assorbimento di Iveco Defence.

I dubbi su Iveco Defence: incertezza operativa e mancanza di indicazioni chiare

Sul tema Iveco Defence, il punto più delicato riguarda però il clima di incertezza interna segnalato tra i lavoratori.

Sempre secondo quanto riportato, le preoccupazioni non riguarderebbero soltanto il personale operativo, ma coinvolgerebbero anche i dirigenti. Il nodo non è tanto l’annuncio dell’operazione in sé, quanto la distanza tra la comunicazione rivolta al mercato e quella percepita negli stabilimenti e negli uffici.

Rheinmetall, camion militari e verifiche Antitrust: decisione attesa entro metà 2026

Un altro elemento di incertezza riguarda il possibile destino delle attività legate ai camion di Iveco Defence. Cingolani aveva spiegato che Rheinmetall avrebbe in corso verifiche Antitrust e che sarebbe stata concessa una esclusiva di sei mesi per consentire queste analisi. La decisione su come procedere sarebbe attesa entro la metà del 2026.

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