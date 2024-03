L’AD di Leonardo Roberto Cingolani senza mezzi termini: “Prepariamoci a difendere la pace. La guerra rischia di allargarsi”

“Siamo immobili, mentre intanto la guerra continua a devastare l’Ucraina e rischia di allargarsi. È come se la vita reale e la vita politica fossero completamente scollate tra loro. La vita reale va molto più veloce, e rischia di travolgerci. La pandemia ci ha fatto capire come una sanità non organizzata secondo principi comuni fosse un pericolo. La guerra ci sta facendo capire la stessa cosa sotto il profilo della difesa. Su questi temi dobbiamo pensare europeo”, ha spiegato Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, in un’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale.

IMPOSSIBILE NEGOZIARE CON LA RUSSIA

“La Storia è di nuovo su un piano inclinato”, secondo l’ex ministro della Transizione ecologica nel governo Draghi. Un negoziato con la Russia? Impossibile, assicura Cingolani: “Non raccontiamoci che si possa davvero trattare con chi non tratta, parlare di regole con chi le regole le calpesta, usare il dialogo con chi invece usa la violenza dell’invasore. La pace va difesa e questo è un impegno di cui dobbiamo farci carico, per la sicurezza di tutti”.

LA DIFESA EUROPEA IMMAGINATA COME PEACEKEEPING

Sotto il profilo militare “l’Europa è un continente di pace da decenni, e dunque la nostra difesa è stata organizzata sostanzialmente in chiave di peacekeeping. Quello che sta succedendo oggi è una sorta di choc per noi”, continua l’ad di Leonardo. “È come se improvvisamente ci stessimo risvegliando da un sogno, e il risveglio è doloroso e brutale – aggiunge – Per questo adesso è necessario prendere decisioni e attuare correttivi che siano il più possibile efficaci”.

Insomma, per Cingolani è necessario rafforzare le difese e prepararsi ad uno scenario di guerra più ampio, anche se non pronuncia esplicitamente la parola “riarmo”. Un monito in linea con la posizione dei leader europei di fronte alla minaccia russa. L’appello è ad un maggiore investimento nel settore militare e nella cybersicurezza per proteggere l’Europa e contrastare l’espansionismo di Putin.

