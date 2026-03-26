Nuovo carro armato europeo MARTE: il programma UE accelera sul tank di nuova generazione

Il 23 marzo 2026 segna il “punto di non ritorno” per la difesa terrestre del Vecchio Continente. Mentre il progetto franco-tedesco MGCS (Main Ground Combat System) resta impantanato in una palude di tensioni politiche e burocratiche che dura dal 2015, il programma MARTE (Main Armored Tank of Europe) ha ottenuto il via libera definitivo dalla Commissione Europea. La validazione di tutti i risultati presentati permette l’immediato passaggio alla fase di progettazione e architettura del sistema, definendo una tempistica concreta che rischia di rendere il vecchio sogno bilaterale di Parigi e Berlino un costoso pezzo da museo prima ancora di nascere.

L’inerzia del MGCS e il sorpasso di MARTE

Il confronto è impietoso: il MGCS, lanciato ormai undici anni fa, nel 2024 era ancora fermo alla fase iniziale. Nonostante le rassicurazioni di Emmanuel Chiva, Direttore Generale degli Armamenti, che nel 2026 puntava a una notifica contrattuale, il programma resta ancorato a una data di messa in servizio biblica: il 2040 o oltre. Al contrario, MARTE corre. Con l’approvazione della Commissione, il consorzio guidato dalla joint venture MARTE ARGE GbR (Rheinmetall e KNDS Deutschland) si è impegnato a ottenere una Preliminary Design Review entro soli 24 mesi. Questa accelerazione tecnica risponde a un’esigenza operativa che il MGCS non sembra più in grado di soddisfare, agendo come una soluzione modulare capace di consolidare la domanda europea ben prima della scadenza del 2040.

Governance e Asse Industriale: Leonardo entra nel “cuore” del progetto

La struttura industriale di MARTE demolisce il duopolio esclusivo franco-tedesco per aprirsi a una vera dimensione continentale. La governance vede al comando Rheinmetall e KNDS Deutschland, ma il nucleo operativo si avvale della potenza di fuoco di Leonardo, Indra e Saab. Questa rete, che comprende 51 enti provenienti da 12 paesi, garantisce una transizione agevole verso le scelte architettoniche necessarie per l’avvio delle linee di produzione. Il sostegno è politico oltre che industriale: ben 11 ministeri della Difesa (tra cui Italia, Germania, Spagna, Svezia e Norvegia) hanno già blindato il progetto, armonizzando i requisiti per evitare le derive che hanno paralizzato i programmi precedenti.

Pioggia di miliardi e l’ombra del Leopard 3

Sul piatto ci sono cifre che spostano gli equilibri geopolitici. Oltre ai 20,2 milioni di euro stanziati dal Fondo Europeo per la Difesa (FEDef) per la progettazione fino al 2027, la Commissione ha lanciato un bando da 125 milioni di euro il 2 gennaio 2026. Ma il vero “game changer” è il fondo speciale tedesco da 100 miliardi di euro, unito a un possibile meccanismo europeo da 150 miliardi per appalti comuni. In questo scenario, la Germania gioca su due tavoli: mentre partecipa a MARTE, spinge per il Leopard 3 (gestito dalla joint venture PSM), previsto per il 2030. Il Leopard 3 agirà come un “cuscinetto di capacità”, un trampolino tecnologico che potrebbe intercettare la domanda paneuropea e diventare il successore di fatto, lasciando il MGCS isolato nel suo anacronismo.

2027-2030: Convergenza o sostituzione definitiva?

Il triennio 2025-2027 sarà decisivo per stabilizzare le specifiche tecniche e i costi. Se l’incertezza sul MGCS dovesse persistere, MARTE e il progetto Leopard 3 potrebbero operare una sostituzione di fatto nel panorama della difesa terrestre europea. Gli indicatori chiave da monitorare sono la tenuta politica degli 11 Stati membri e il rispetto della scadenza dei 24 mesi per il design preliminare. Senza decisioni rapide da parte dei partner del MGCS, il futuro del combattimento corazzato europeo parlerà la lingua di MARTE, supportato da una potenza industriale e finanziaria che Parigi, da sola, non può più bilanciare.