Jiu Tian: La nave madre volante cinese che lancia sciami di mini-droni

All’esposizione della difesa di Zuhai, la Cina ha presentato il Jiu Tian (“Cielo alto”), un drone rivoluzionario del peso di 10 tonnellate sviluppato dall’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Questo velivolo senza pilota rappresenta un significativo avanzamento nella tecnologia militare cinese.

Caratteristiche Tecniche

Il Jiu Tian, designato come SS-UAV, si distingue per il suo sistema di propulsione a reazione montato sulla fusoliera centrale e un carrello di atterraggio triciclo convenzionale. La caratteristica più notevole è il “Modulo Alveare Isomerico” nella sezione centrale, progettato per il lancio e la gestione di sciami di droni.

Capacità Operative

La peculiarità del sistema risiede nella sua capacità di lanciare e recuperare droni in volo, estendendo significativamente il raggio operativo per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR). Questa funzionalità potrebbe amplificare notevolmente le capacità dell’Esercito Popolare di Liberazione.

Altri Debutti Significativi

L’Air Show di Zhuhai, in programma dal 12 al 17 novembre, presenta altre innovazioni rilevanti:

Il caccia navale J-15T, progettato per operazioni da portaerei

Il caccia stealth J-35A

Il sistema missilistico terra-aria HQ-19

Implicazioni Strategiche

L’introduzione del Jiu Tian riflette l’evoluzione della dottrina militare moderna, particolarmente evidenziata dal ruolo cruciale dei droni nei conflitti contemporanei. La capacità di gestire sciami di droni da una piattaforma aerea potrebbe rappresentare un significativo vantaggio tattico nelle operazioni militari future.

