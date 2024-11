Foresterie nel caos: il sistema di prenotazione lascia i militari in attesa

Persistono e si aggravano i disagi legati alla prenotazione delle foresterie militari nazionali, come denunciato dal Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito (SIAMO Esercito) in una nota indirizzata ai vertici dell’Esercito.

SISTEMA DI PRENOTAZIONE IN TILT

“Il centralino automatizzato non trova riscontri soddisfacenti”, evidenzia il sindacato, descrivendo un sistema caratterizzato da chiamate senza risposta e “lunghe ed estenuanti attese” quando si viene messi in coda. Anche i canali alternativi di prenotazione, come email e portale intranet AgGate, mostrano significative inefficienze, con gli utenti che “non ricevono né risposte di disponibilità né soluzioni utili.”

IMPATTO SUL PERSONALE MILITARE

La situazione risulta particolarmente critica per il personale che necessita di alloggi per visite medico-sanitarie. Il SIAMO Esercito sottolinea come queste difficoltà comportino “ulteriori aggravi di spesa” per i militari, nonostante gli sforzi dello Stato Maggiore dell’Esercito nel promuovere strutture convenzionate a tariffe agevolate.

RICHIESTA DI INTERVENTO IMMEDIATO

“La situazione pare addirittura peggiorata rispetto ad alcuni anni fa”, denuncia il sindacato, che ha formalmente richiesto al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e al Capo Reparto del V Reparto Affari Generali un “intervento immediato” per risolvere le criticità. L’obiettivo è garantire “la massima trasparenza nelle assegnazioni” e fornire “le dovute garanzie a tutela del personale.”

VERSO UNA SOLUZIONE

Il SIAMO Esercito auspica una “celere e positiva risoluzione” della problematica, sottolineando la necessità di ottimizzare gli sforzi e le risorse per garantire un servizio efficiente e trasparente al personale militare. La situazione attuale viene descritta come “farragginosa e quasi embrionale”, richiedendo un deciso cambio di passo nella gestione del sistema di prenotazioni.

