Auto a noleggio dei Carabinieri, la circolare chiarisce: con la kasko niente inchiesta amministrativa automatica

La nota di Unarma riaccende il tema delle responsabilità sui mezzi in servizio

Una circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – IV Reparto, SM, Ufficio Mobilità torna a fare chiarezza su un punto particolarmente sentito dal personale: la responsabilità amministrativa per i danni alle autovetture a noleggio a lungo termine.

Il documento, datato 6 maggio 2026, richiama precedenti disposizioni interne e risponde ai numerosi quesiti arrivati sulla materia. Il passaggio centrale è netto: l’attivazione della polizza “kasko” per danni accidentali non comporta l’avvio di un’inchiesta amministrativa finalizzata ad accertare cause e responsabilità del danno.

Un chiarimento non secondario, perché riguarda un tema che da tempo alimenta dubbi, timori e interpretazioni operative non sempre uniformi tra i reparti.

Il punto chiave: la kasko non apre automaticamente l’inchiesta

La circolare pubblicata e rilanciata da Unarma Associazione Sindacale Carabinieri interviene su un aspetto pratico molto concreto: cosa accade quando un’auto a noleggio in uso all’Arma subisce un danno accidentale?

Secondo quanto riportato nel documento, se viene attivata la polizza kasko, tale circostanza non determina automaticamente l’avvio di un’inchiesta amministrativa per stabilire le responsabilità del danno.

Una precisazione che, letta nella quotidianità dei reparti, pesa molto. Perché guidare un mezzo di servizio, soprattutto in contesti operativi, non significa muoversi in una teca di cristallo. Le auto vengono impiegate ogni giorno, spesso per molte ore, in città, su strade extraurbane, in emergenza, in condizioni meteo variabili, tra parcheggi stretti, traffico e interventi improvvisi.

E allora il punto diventa semplice: un danno accidentale non può trasformarsi automaticamente in un percorso a ostacoli per chi era al volante.

Cassazione: anche l’auto a noleggio può essere bene militare

La nota di Unarma richiama anche un altro principio di rilievo, legato alla recente pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 24927/2025.

Secondo pronunciamento danneggiare un’auto a noleggio in uso ai Carabinieri può integrare il reato di danneggiamento di cose mobili militari. Il punto giuridico è chiaro: la natura di bene militare non dipende necessariamente dalla proprietà del mezzo, ma dalla sua detenzione stabile e continuativa per esigenze di servizio.

In altri termini, anche se l’autovettura non è di proprietà dell’Amministrazione, il suo utilizzo stabile nell’attività istituzionale può farle assumere rilievo come bene destinato al servizio militare.

È un principio importante, ma che apre anche una riflessione delicata: se da un lato il mezzo viene ricondotto alla funzione militare per la tutela penale, dall’altro occorre evitare che ogni graffio, urto o danno da servizio venga letto automaticamente come una colpa da contestare.

Procedimenti penali, danno erariale e disciplina: piani diversi da non confondere

Uno dei nodi emersi nel dibattito riguarda la distinzione tra procedimento penale militare, eventuale danno erariale e possibili profili disciplinari.

Sono piani diversi, che non dovrebbero essere sovrapposti con leggerezza. Il fatto che un mezzo a noleggio possa essere considerato bene militare non significa, di per sé, che ogni danno debba generare automaticamente una catena di contestazioni amministrative, disciplinari o contabili.

Per quanto riguarda il danno erariale, il ragionamento è ancora più specifico. Se il veicolo è a noleggio e coperto da assicurazione, il danno diretto all’Amministrazione non è scontato. Un eventuale profilo contabile potrebbe semmai emergere in casi particolari, ad esempio qualora la compagnia assicurativa o la società interessata agisse in rivalsa, coinvolgendo l’Amministrazione e determinando un effettivo esborso pubblico.

Solo a quel punto, e solo in presenza dei presupposti richiesti, potrebbe aprirsi il tema della responsabilità per danno erariale indiretto, da valutare sulla base di condotte connotate da dolo o colpa grave.

Il timore dei militari: guidare non può diventare un rischio personale permanente

La circolare arriva in un clima nel quale molti militari segnalano da tempo una preoccupazione concreta: quella di vedersi esposti a contestazioni ogni volta che un mezzo di servizio subisce un danno.

Il punto non è chiedere impunità. Il punto è pretendere regole chiare, applicate in modo uniforme e coerente.

Perché se da una parte si riconosce che l’attivazione della kasko non comporta l’avvio dell’inchiesta amministrativa, dall’altra il personale chiede che questo principio non resti confinato sulla carta. Il rischio, altrimenti, è il solito: una circolare dice una cosa, qualche interpretazione periferica ne suggerisce un’altra, e alla fine chi guida resta nel mezzo.

E nel mezzo, spesso, c’è il militare che lavora.

La vera questione: uniformità tra Comandi e tutela di chi lavora

Il punto politico-sindacale della vicenda è tutto qui: serve uniformità applicativa.

Non può esistere una geografia delle responsabilità nella quale il destino del militare dipende dall’interpretazione del singolo livello intermedio. Se una circolare chiarisce che la kasko per danni accidentali non comporta l’avvio di un’inchiesta amministrativa, quel principio deve essere recepito ovunque nello stesso modo.

Altrimenti si produce l’effetto peggiore: personale che sale su un’auto di servizio con la preoccupazione non solo dell’intervento da affrontare, ma anche delle conseguenze personali di una “toccatina”, di una manovra difficile, di un danno accidentale.

E un’organizzazione efficiente non può permettersi militari che abbiano paura di usare i mezzi necessari per lavorare.

Il messaggio che arriva dal personale

La discussione nata attorno alla pubblicazione di Unarma racconta un disagio diffuso: i militari non chiedono scorciatoie, chiedono certezze.

Chiedono di sapere quando un danno accidentale resta tale. Chiedono che la copertura assicurativa serva davvero a semplificare, non a generare altri dubbi. Chiedono che l’eventuale responsabilità venga valutata solo quando esistono elementi concreti, non per riflesso burocratico.

Soprattutto chiedono di poter lavorare senza la sensazione che ogni turno alla guida possa trasformarsi in una pratica difensiva.

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