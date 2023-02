Carabinieri: sindacalista segnalò condotte di ufficiale, assolto

Armando De Angelis, segretario del Nuovo sindacato carabinieri di Modena, agendo in qualità di delegato sindacale, ha segnalato pubblicamente sui social e con una nota stampa alcuni comportamenti dell’allora comandante della compagnia di Carpi. Questa denuncia ha portato De Angelis davanti al tribunale militare di Verona, accusato di diffamazione aggravata e continuata. Il 6 novembre 2020, l’imputato ha scritto una nota al comando generale dei Carabinieri per segnalare alcuni comportamenti del comandante, tra cui un episodio in cui, durante una visita ad una stazione dei Carabinieri, quest’ultimo afferrò faldoni e atti presenti sugli scaffali e li scaraventò a terra. Il processo si è concluso con l’assoluzione di De Angelis, poiché il fatto non sussiste come chiesto anche dalla Procura. Questo è stato definito da Nsc come “un grandissimo successo sindacale” e come un chiaro riconoscimento del diritto di critica sindacale da parte dell’Emilia-Romagna. Inoltre, il segretario regionale Giovanni Morgese ha ricordato che a Roma si sta celebrando un processo simile in cui il segretario generale nazionale Massimiliano Zetti è imputato per lo stesso reato.

