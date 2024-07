Inseguimento mortale, ladri fuggono dai carabinieri e finiscono fuori strada: un deceduto

Un uomo è morto dopo essersi schiantato con un furgone Ford Transit bianco, inseguito dai Carabinieri, sul guardrail a Castel di Guido, vicino a Roma, al termine di un inseguimento con i carabinieri partito a Ladispoli. A segnalare il furgone, con a bordo due persone, sono stati i cittadini di Santa Severa che lo hanno notato mentre si aggirava tra le villette con l’obiettivo di rubare.

I Carabinieri hanno intercettato il furgoncino alle 3 di questa notte a Ladispoli, sulla ss 1 Aurelia, all’altezza del chilometro 41, e lì è nato l’inseguimento proseguito per diversi chilometri. Non c’è stato nessun contatto col mezzo dei militari. Non sono state usate armi da fuoco.

Uno degli uomini a bordo del furgone è stato rinvenuto, dopo l’incidente stradale, sdraiato nella scarpata adiacente – dislivello di circa 4 metri, in pendenza -, in gravi condizioni (da chiarire se sia stato sbalzato dal mezzo o scivolato durante la fuga). I carabinieri hanno subito attivato i soccorsi per il ferito e sul posto è intervenuto personale del 118 e dei vigili del fuoco.

A seguito delle ferite riportate, l’uomo, privo di documenti, età presunta 25/35 anni, alle ore 4.45 circa, è morto in ambulanza. Sul posto anche la polizia locale di Roma Capitale per rilievi del sinistro, insieme ai Carabinieri per i rilievi tecnico scientifici complessivi per l’evento.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI