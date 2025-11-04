Difesa approva l’acquisto di 29 elicotteri d’attacco Leonardo AW249 per 1,2 miliardi di euro
Via libera alla terza tranche del programma AW249
Il Ministero della Difesa ha approvato il 29 ottobre l’acquisto di 29 elicotteri d’attacco Leonardo AW249, nell’ambito di un contratto del valore complessivo di 1,2 miliardi di euro. Si tratta della terza tranche del programma destinato all’Aviazione dell’Esercito, che riceverà i nuovi velivoli in configurazione pienamente operativa, accompagnati da un pacchetto di addestramento e supporto logistico.
La firma del contratto è attesa nelle prossime settimane, con prime consegne previste nel 2027, grazie all’avvio della linea di assemblaggio finale dedicata da Leonardo al nuovo elicottero.
Dalla fase di sviluppo alle operazioni
L’AW249 rappresenta il fulcro del piano di modernizzazione della componente elicotteristica da combattimento dell’Esercito Italiano. Uno dei nuovi velivoli, ancora in fase di pre-produzione, ha debuttato in esercitazione operativa il 18 settembre 2024, durante la “Stella Alpina 2024” tenutasi presso il Lago Fedaia (Trento).
Questo modello pre-serie partecipa attivamente alle attività di sviluppo e validazione del programma, che mira a garantire prestazioni elevate in termini di velocità, capacità d’attacco, protezione e interoperabilità con i moderni sistemi di comando e controllo.
Dai prototipi alla produzione in serie
Prima di questa nuova commessa, erano già stati siglati due contratti precedenti per un totale di 19 AW249, inclusi un prototipo e tre esemplari pre-serie destinati alle prove e ai test operativi. Con la terza tranche, Leonardo raggiunge 48 unità complessive, cifra considerata sufficiente per la sostituzione completa della flotta AW129 Mangusta, in servizio dagli anni ’90 e ormai prossima alla fine del ciclo operativo.
Il nuovo elicottero è progettato per offrire maggior autonomia, potenza e capacità di sopravvivenza sul campo di battaglia, con motori più performanti e sistemi d’arma di nuova generazione.
Prospettive internazionali per il made in Italy della difesa
Oltre al programma nazionale, Leonardo punta a fare dell’AW249 un successo d’esportazione. Il modello è stato presentato al pubblico internazionale nel corso dei principali eventi del settore, tra cui Eurosatory 2024 e il Paris Air Show dello stesso anno.
Secondo l’azienda, paesi dell’Europa centrale e dell’Asia hanno già manifestato interesse concreto per la piattaforma, che potrebbe imporsi come uno dei più avanzati elicotteri d’attacco europei sul mercato globale.
Con l’approvazione del nuovo lotto, l’Italia conferma la propria strategia di investimento nella sovranità tecnologica e industriale, consolidando il ruolo di Leonardo come leader continentale nella difesa aerospaziale.
