Onorificenze al Valore: il Presidente della Repubblica decora l’Esercito Italiano, il 183° “Nembo” e il 9° Reggimento Alpini

Un riconoscimento per l’eccellenza militare italiana

Nel solenne contesto delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica, in qualità di Capo dell’Ordine Militare d’Italia (OMI), ha conferito la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia alle Bandiere di Guerra dell’Esercito Italiano, del 183° reggimento paracadutisti “Nembo” e del 9° reggimento alpini.

Un gesto che suggella anni di servizio, sacrificio e dedizione di uomini e donne che, in patria e all’estero, incarnano con fierezza i valori fondanti delle Forze Armate italiane.

Esercito Italiano: presidio di sicurezza e simbolo di unità nazionale

“Interprete dei più alti ideali di onore e senso del dovere” – recita la motivazione con cui è stata insignita la Bandiera di Guerra dell’Esercito Italiano.

Dal 2008 al 2025, l’Esercito ha operato con continuità in missioni complesse sul territorio nazionale e in scenari internazionali, distinguendosi per professionalità, sacrificio e coraggio.

Dalla difesa del fianco Est della NATO alle missioni di stabilizzazione in Libano, fino all’impegno quotidiano dell’operazione “Strade Sicure”, i militari italiani hanno mostrato perizia e determinazione nel garantire sicurezza e sostegno alla collettività.

Un riconoscimento che premia l’amor patrio e la dedizione costante, tratti distintivi di un’istituzione che continua a godere del plauso della nazione e della comunità internazionale.

183° Reggimento Paracadutisti “Nembo”: coraggio e sacrificio nei teatri di guerra

Il 183° “Nembo”, reggimento d’élite della Folgore, è stato insignito per il suo straordinario contributo nelle missioni in Afghanistan (2011, 2013) e Libano (2017-2018).

La motivazione parla chiaro: il “Nembo” ha operato “con sprezzo del pericolo ed elevatissimo valore fino all’estremo sacrificio”, contrastando la minaccia terroristica e proteggendo le popolazioni civili.

L’unità si è distinta per professionalità, senso del dovere e spirito di corpo, divenendo un simbolo del valore italiano nei teatri internazionali di crisi.

Il plauso e l’ammirazione ricevuti confermano il prestigio e la credibilità dell’Italia nel contesto delle missioni di pace e di sicurezza globale.

9° Reggimento Alpini: l’orgoglio delle montagne al servizio della pace

Il 9° Reggimento Alpini, dalle gloriose tradizioni e dalla lunga storia operativa, ha ricevuto l’onorificenza per il suo impegno in Afghanistan (2005-2013), Kosovo (2007, 2023) e Libia (2017).

Il testo della motivazione sottolinea “eccezionale perizia, coraggio e altruismo” in contesti segnati da contrasti etnico-religiosi e tensioni prolungate.

Gli alpini del 9° si sono contraddistinti per determinazione e spirito solidale, garantendo sicurezza e sostegno alle popolazioni locali e contribuendo con efficacia alla stabilità delle aree più fragili.

Ancora una volta, la montagna italiana si conferma simbolo di fermezza e umanità, capace di portare in ogni missione il volto migliore del Paese.

Un tributo alla dedizione e al valore delle Forze Armate

Le tre decorazioni consegnate oggi rappresentano un tributo collettivo al servizio, al sacrificio e alla professionalità del personale dell’Esercito Italiano.

Un riconoscimento che ribadisce il ruolo centrale delle Forze Armate nel mantenimento della sicurezza internazionale e nel rafforzamento della credibilità dell’Italia sullo scenario globale.

Dietro ogni medaglia, la testimonianza silenziosa di chi, ogni giorno, sceglie di servire la Patria con onore.

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.