La Germania si prepara: a Rheinmetall 260 milioni per la logistica militare

”L’accordo concluso con l’Ufficio federale delle infrastrutture, della protezione ambientale e dei servizi della Bundeswehr (Baiudbw) ha un valore lordo di 260 milioni di euro. L’accordo è inizialmente valido per tre anni e può essere prorogato due volte, ogni volta di un anno, fino alla fine del 2029 al più tardi. Il contratto prevede espressamente che Rheinmetall fornisca i suddetti servizi anche in caso di situazioni di difesa o di alleanza. Il gruppo sta quindi ampliando il proprio portafoglio per includere l’area del supporto logistico per il dispiegamento delle Forze armate. Grazie alla sua posizione centrale in Europa, la Germania è sia una nazione di transito che un polo logistico per la difesa collettiva. All’interno della Nato e dell’Ue, il Paese svolge quindi un ruolo centrale nello schieramento delle Forze armate”, si legge nella nota.