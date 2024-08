Carabinieri feriti rinunciano al riposo per scortare il proprio aggressore

LATINA – Una grave carenza di personale sta mettendo a dura prova i Carabinieri della provincia di Latina, in particolare nei reparti territoriali del sud pontino. A lanciare l’allarme è Carmine Caforio, Segretario Generale dell’U.S.M.I.A. Carabinieri, che in un accorato appello al Ministro dell’Interno denuncia una situazione ormai al collasso.

L’appello di Caforio

“Se non si interviene tempestivamente, presto il servizio di controllo del territorio, affidato alle Stazioni, e quello del pronto intervento, assicurato dal Radiomobile, non saranno più in grado di offrire una risposta pronta ed efficace ai cittadini”, afferma Caforio. Il sindacalista sottolinea come in un’area “così vasta e densamente popolata da sodalizi criminali – anche di natura mafiosa – che destano grave allarme sociale, nonché da una massiccia e crescente presenza di stranieri clandestini”, sia necessario “un segnale immediato e concreto da parte dello Stato”.

Recente aggressione e gesto eroico

A evidenziare la gravità della situazione, un episodio avvenuto ieri 28 agosto, quando una pattuglia del Radiomobile di Latina è stata aggredita da un cittadino gambiano. I due militari, nonostante le ferite riportate, questa mattina hanno scelto di accompagnare personalmente l’aggressore in tribunale per l’udienza di convalida, rinunciando al riposo medico. Un gesto che Caforio definisce “un esempio di grande altruismo e di elevate virtù umane e militari”.

Escalation di violenza

Il comunicato riporta inoltre che “solo durante il corrente mese di agosto, sono stati segnalati tre episodi di aggressioni a pattuglie del Radiomobile di Latina che hanno causato il conseguente ferimento di ben 6 Carabinieri, tutti costretti a ricorrere a cure ospedaliere”.

Richiesta urgente di intervento

Caforio conclude il suo appello al Ministro con un monito: “Prima che sia troppo tardi e soprattutto allo scopo di prevenire situazioni più gravi di quelle già accadute, è necessario rafforzare urgentemente i reparti territoriali dei Carabinieri di Latina e valorizzare quei militari che, pur di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica al cittadino, continuano a sacrificarsi e rinunciare ai loro diritti, mettendo a grave rischio la propria incolumità fisica e mentale”.

