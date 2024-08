Difesa: le Filippine vogliono acquistare 40 caccia multiruolo

Non ha specificato quali modelli le Filippine stiano cercando di acquistare, né quali siano i potenziali offerenti. Non è inoltre chiaro quali siano le tempistiche per l’acquisizione. Teodoro si è limitato a osservare come l’aeronautica nazionale abbia bisogno di caccia multiruolo “più veloci e letali”, oltre agli Fa-50 ordinati dalla Corea del Sud. Per finanziare l’operazione, ha aggiunto il ministro, il governo sta valutando più ipotesi, incluso il ricorso a prestiti da parte di finanziatori privati. In precedenza il presidente Ferdinand Marcos Junior aveva approvato il piano di acquisizione di nuovi armamenti ed equipaggiamenti militari “Re-Horizon 3”, per il quale sono stati stanziati 33,64 miliardi di dollari.