Esercito in lutto: stroncato da un malore a soli 32 anni paracadutista della Folgore

Tragedia nell’Esercito italiano. È morto a soli 32 anni il paracadutista Davide Dalla Pria, in servizio presso la caserma di Legnago (Verona). Il militare, originario di Ospedaletto, si è sentito male nella mattinata di lunedì 22 aprile mentre stava facendo rientro alla caserma di Legnago dopo aver concluso venerdì scorso un corso per guastatori a Cecchignola, Roma.

Secondo una prima ricostruzione, Davide sarebbe stato colpito da un malore improvviso che gli ha provocato un arresto cardiaco fatale. Inutili i soccorsi prestati dal personale medico. I commilitoni che lo aspettavano al suo rientro a Legnago sono rimasti sgomenti alla notizia.

Davide Dalla Pria era conosciuto da tutti per la sua passione e dedizione alla Folgore. Descritto come una persona gentile e altruista, lascia un grande vuoto nella comunità di Ospedaletto e in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Sui social sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi. “Era nel pieno della sua carriera, tra i più in gamba nel reparto, molto apprezzato da tutti” scrive un commilitone. “Un ragazzo dal cuore d’oro, difficile dimenticarlo” aggiunge un amico. Un altro amico e commilitone: «Difficile dimenticare un ragazzo dal cuore d’oro come lui. Ho avuto il piacere di averti conosciuto e non immaginavo un finale del genere. Riposa in pace». E ancora: «Ciò che non si vorrebbe mai sentire e mai vedere scritto. Onore a Lui e al servizio che ha sempre amato, come tutti i ragazzi e le ragazze che fanno questo lavoro».

La prematura scomparsa del giovane paracadutista ha destato profonda commozione e tristezza tra i militari e i cittadini di Legnago e Ospedaletto, che ora piangono la perdita di un servitore della patria.

