Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran con l’aereo stealth B-2 da 2 miliardi di dollari

Il Northrop B-2 Spirit, conosciuto anche come “bombardiere stealth”, rappresenta una delle meraviglie tecnologiche più avanzate nella storia dell’aviazione militare. Questo bombardiere strategico pesante statunitense è stato progettato per penetrare le più sofisticate difese antiaeree utilizzando la tecnologia stealth a bassa osservabilità. Con capacità nucleari e convenzionali, il B-2 è un simbolo di potenza e innovazione, capace di eseguire missioni intercontinentali senza rifornimenti.

Origini e Sviluppo

La Nascita del Progetto Advanced Technology Bomber (ATB)

Il progetto del B-2 Spirit ebbe origine nel 1976 con il programma Advanced Technology Bomber (ATB), sviluppato dalla DARPA sotto l’amministrazione Carter. L’obiettivo era creare un aereo capace di eludere i radar grazie a una struttura che assorbisse o deviasse i segnali radar.

La competizione per il contratto ATB vide il confronto tra i team Northrop/Boeing e Lockheed/Rockwell, con la proposta Northrop (denominata “Senior Ice”) che vinse nel 1981. Fu così che nacque il B-2, caratterizzato dalla sua innovativa configurazione ad ala volante.

Costi e Polemiche

Il programma B-2 fu oggetto di intense polemiche per via dei suoi costi elevati. Ogni aereo costava circa 737 milioni di dollari (1,3 miliardi di dollari attualizzati al 2021), mentre il costo complessivo del programma superò i 44 miliardi di dollari. Inizialmente, l’USAF pianificò l’acquisto di 132 bombardieri, ma il numero fu ridotto a 21 dopo il crollo dell’Unione Sovietica, che rese meno urgente la necessità di un bombardiere stealth.

Caratteristiche Tecniche

Design e Tecnologia Stealth

Il B-2 Spirit è un aereo ad ala volante, privo di fusoliera e coda, progettato per minimizzare la sezione radar (RCS). La sua superficie curva e i rivestimenti radar-assorbenti lo rendono quasi invisibile ai radar nemici, con un RCS stimato di soli 0,1 m².

Furtività Multispettrale

Le capacità stealth del B-2 non si limitano all’elusione radar:

Riduzione della firma termica : I motori sono integrati nella struttura per ridurre al minimo la traccia infrarossa.

: I motori sono integrati nella struttura per ridurre al minimo la traccia infrarossa. Riduzione della firma acustica : L’uso di materiali avanzati e il design aerodinamico limitano il rumore prodotto.

: L’uso di materiali avanzati e il design aerodinamico limitano il rumore prodotto. Elusione visiva: La verniciatura scura lo rende meno visibile a grandi altitudini.

Prestazioni

Velocità massima : 1.010 km/h (Mach 0,95).

: 1.010 km/h (Mach 0,95). Autonomia senza rifornimento : oltre 11.000 km.

: oltre 11.000 km. Altitudine operativa : fino a 15.000 metri.

: fino a 15.000 metri. Carico utile massimo: 40.000 libbre (18.000 kg), con la capacità di trasportare bombe convenzionali e nucleari.

Avionica e Armamenti

Il B-2 è dotato di sistemi avionici avanzati, tra cui il radar multifunzione AN/APQ-181, il sistema di puntamento assistito da GPS e un sofisticato sistema di gestione difensiva (DMS). I vani interni possono ospitare:

16 bombe nucleari B61 o B83 .

. 80 bombe da 500 libbre .

. 2 bombe GBU-57 “bunker buster” da 30.000 libbre per obiettivi rinforzati.

Storia Operativa

Kosovo: Il Battesimo del Fuoco

Il debutto in combattimento del B-2 avvenne durante la guerra del Kosovo nel 1999. In sole 50 sortite, il bombardiere distrusse il 33% degli obiettivi jugoslavi, dimostrando l’efficacia delle bombe JDAM a guida GPS.

Afghanistan e Iraq

Nel 2001, il B-2 partecipò alla guerra in Afghanistan, effettuando missioni di lunga durata dalla base di Whiteman nel Missouri. Durante la guerra in Iraq del 2003, fu responsabile del rilascio di oltre 1,5 milioni di libbre di munizioni, incluse le bombe JDAM.

Operazione Odyssey Dawn

Nel 2011, il B-2 fu protagonista dell’Operazione Odyssey Dawn, intervenendo in Libia per distruggere le infrastrutture aeree libiche. Le missioni partirono dagli Stati Uniti, con voli di andata e ritorno di oltre 20 ore.

Iran

Gli Stati Uniti hanno utilizzato la bomba GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), nota come “bunker buster”, negli attacchi contro gli impianti nucleari iraniani

La GBU-57 MOP: La Bomba “Bunker Buster” Più Potente dell’USAF

La GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) è una bomba a guida di precisione progettata per distruggere obiettivi fortificati e sotterranei, conosciuta anche come “bunker buster”. Con un peso di 30.000 libbre (circa 14.000 kg) e una lunghezza di 20,5 piedi (6,2 metri), rappresenta l’arma convenzionale più pesante mai sviluppata per l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti (USAF). Le iniziali “GBU” si riferiscono a “Guided Bomb Unit”, sottolineando la sua sofisticata capacità di guida.

Realizzata dalla Boeing, la GBU-57 è composta da un corpo bomba BLU-127 e da un avanzato sistema di guida GPS/INS integrato, che garantisce una precisione estrema anche contro i bersagli più protetti. Esistono sette varianti di questa bomba, ciascuna progettata per affrontare missioni specifiche.

A causa delle sue dimensioni e del suo peso eccezionale, la GBU-57 può essere trasportata ed utilizzata esclusivamente dal bombardiere strategico Northrop B-2 Spirit, l’unico velivolo in grado di garantire una configurazione stealth durante il trasporto e il rilascio di un’arma di tali proporzioni.

Il Futuro del B-2

Attualmente, 19 B-2 sono operativi. L’USAF prevede di ritirare gradualmente il B-2 entro il 2032, sostituendolo con il più moderno B-21 Raider, che promette di essere più economico e stealth.

Incidenti e Sicurezza

Il B-2 ha subito pochi incidenti nella sua storia. Il più grave avvenne nel 2008, quando il “Spirit of Kansas” si schiantò a Guam a causa di un errore nei sensori, causando una perdita di 1,4 miliardi di dollari.

Conclusione

Il Northrop B-2 Spirit incarna l’apice della tecnologia aeronautica militare. Nonostante i costi elevati e le controversie, ha dimostrato di essere uno strumento fondamentale per mantenere la supremazia strategica degli Stati Uniti. Con l’arrivo del B-21 Raider, il B-2 si avvia verso la pensione, ma la sua eredità di innovazione e potenza resterà insuperata per decenni.

