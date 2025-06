U212 NFS: Il Sottomarino Italiano che sfida il mondo. La Polonia lo vuole, l’Europa lo guarda

L’U212 Near Future Submarine (NFS), punta di diamante dell’industria navale italiana firmata Fincantieri, è molto più di un sottomarino: è il simbolo di un’Italia che innova, produce ed esporta eccellenza strategica. Evoluzione della piattaforma U212A, il nuovo modello destinato alla Marina Militare Italiana rappresenta l’avanguardia assoluta nei sistemi subacquei convenzionali.

Dotato di propulsione AIP (Air Independent Propulsion) e di batterie agli ioni di litio sviluppate da FIB_FAAM e dalla joint venture P4F (Fincantieri-Faist Electronics), l’U212 NFS promette prestazioni eccezionali in termini di autonomia, silenziosità e letalità.

Il programma, sotto l’egida dell’agenzia europea OCCAR, prevede la consegna di quattro unità entro il 2032, per un valore complessivo di 2,7 miliardi di euro. La prima sarà operativa già nel 2029.

Programma “Orka”: Varsavia Guarda all’Italia

La Polonia, con il programma “Orka”, è in cerca di due o tre nuovi sottomarini per sostituire l’ormai obsoleto sottomarino della classe Kilo. E l’Italia si è mossa con decisione: nel febbraio 2025, presso lo stabilimento Fincantieri di Muggiano, la proposta italiana è stata formalmente presentata a una delegazione polacca guidata dal Segretario di Stato alla Difesa, Paweł Bejda.

L’offerta italiana include:

Soluzione ponte : trasferimento in meno di un anno di un sottomarino già operativo (U212A o Sauro ammodernato);

: trasferimento in meno di un anno di un sottomarino già operativo (U212A o Sauro ammodernato); U212 NFS nuovi : possibilità di assegnare uno degli scafi già in costruzione;

: possibilità di assegnare uno degli scafi già in costruzione; Pacchetto completo : formazione, logistica, manutenzione e coinvolgimento dell’industria polacca ;

: e ; Armamenti di punta: come il Black Shark Advanced di WASS (Fincantieri) e missili da crociera per attacchi a lungo raggio.

Questa proposta Government-to-Government (G2G) si distingue per la prontezza operativa, interoperabilità NATO e solidità industriale.

Il Sistema-Italia che Fa la Differenza

La forza dell’U212 NFS è anche nella rete industriale italiana che lo rende possibile. Non solo Fincantieri, ma anche attori di primo livello come:

Leonardo : responsabile del sistema di combattimento e sensoristica;

: responsabile del sistema di combattimento e sensoristica; ELT Group : guerre elettroniche;

: guerre elettroniche; Avio Aero : turbine aeronautiche adattate;

: turbine aeronautiche adattate; Cabi Cattaneo, DRASS e M23: componentistica avanzata, supporto a operazioni speciali e veicoli subacquei per nuotatori incursori.

Un ecosistema ad alto valore aggiunto, capace di generare ricadute tecnologiche e occupazionali sul territorio, e di posizionare l’Italia come hub europeo per la tecnologia subacquea.

Prospettive Globali: La Corsa all’Export è Aperta

L’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha dichiarato che l’U212 NFS è attualmente in gara in diverse campagne internazionali, tra cui:

Polonia (programma Orka)

Grecia

Indonesia

Filippine (in partnership con TKMS tedesca)

(in tedesca) Medio Oriente

Il primo successo internazionale potrebbe arrivare già nel 2026, con la Polonia come trampolino strategico, anche grazie alla sua crescente adesione a programmi OCCAR come il progetto HYDEF per la difesa missilistica europea.

Non Solo Difesa, ma Strategia Industriale Europea

L’U212 NFS non è solo un prodotto tecnologico: è una leva geopolitica. È la dimostrazione di come una sinergia tra Stato, industria e know-how nazionale possa generare capacità operative avanzate e solidarietà europea.

Con il dossier polacco in evidenza, l’Italia si pone come alternativa credibile ai big del settore, in grado di offrire qualità, affidabilità e partnership a lungo termine.

Conclusione: L’Italia Ha la Tecnologia, l’Ambizione e Ora anche l’Attenzione Internazionale

L’U212 NFS è la risposta italiana alle sfide della sicurezza marittima del XXI secolo. Un sottomarino silenzioso, letale, flessibile e 100% interoperabile con gli standard NATO.

Se la commessa polacca dovesse concretizzarsi, si aprirebbe una nuova stagione per l’export militare italiano, rafforzando la leadership europea nel settore della cantieristica subacquea. Ma al di là dei contratti, è il modello di collaborazione industriale e tecnologica che rende questo progetto un punto di riferimento.

L’U212 NFS non è solo il futuro della Marina Italiana: è l’Italia che naviga in profondità verso un ruolo da protagonista nel mondo.

