Gambiano ferisce 6 poliziotti a Pesaro, ma torna subito libero: si riaccende la polemica sulla sicurezza

Violenta aggressione a Pesaro: un cittadino straniero di 23 anni ha ferito gravemente diversi agenti di Polizia durante un controllo, ma è stato rimesso in libertà in attesa di perizia psichiatrica. L’episodio, che ha causato prognosi pesanti per le forze dell’ordine, solleva nuovi interrogativi sull’efficacia delle misure cautelari e sulla tutela di chi indossa la divisa.

L’aggressione in zona stazione e il caos in Questura

I fatti sono iniziati nei pressi della stazione ferroviaria di Pesaro, in via XXIV Maggio. Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un giovane di origine gambiana. Il soggetto ha reagito con una violenza inaudita, scagliandosi contro gli operatori. La furia dell’uomo non si è placata nemmeno dopo il trasporto in Questura, dove ha continuato a colpire i poliziotti con calci, pugni e persino morsi, rendendo estremamente difficili le operazioni di identificazione e fotosegnalamento.

Il bilancio medico: 77 giorni di prognosi per gli agenti

Il bilancio dell’aggressione è pesante. Complessivamente, gli agenti coinvolti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 77 giorni di prognosi. Nello specifico, uno dei poliziotti ha subito un violento morso al braccio, mentre altri colleghi hanno riportato traumi contusivi e distorsioni nel tentativo di immobilizzare il 23enne. Nonostante la gravità delle lesioni e la resistenza opposta, il giudice ha disposto la liberazione del giovane, subordinandola all’attesa di una perizia psichiatrica volta a stabilire la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

La protesta dei sindacati: “Senso di impunità inaccettabile”

La decisione di non applicare una misura cautelare restrittiva in carcere ha scatenato l’ira delle sigle sindacali. Il SIULP, per voce del segretario Marco Lanzi, ha parlato apertamente di un pericoloso “senso di impunità” che frustra il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine. Anche il SAP e la FSP Polizia sono intervenuti con note durissime, sottolineando come la mancanza di certezza della pena e l’assenza di tutele legali adeguate stiano trasformando ogni controllo stradale in un rischio estremo per l’incolumità del personale.

Il dibattito sulla Protezione Speciale e la recidiva

Il caso ha assunto una rilevanza nazionale anche a causa dello status dell’aggressore, che risulterebbe titolare di un permesso per protezione speciale. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, tra cui quella del quotidiano La Verità, l’uomo sarebbe stato protagonista di altri episodi simili tra le province di Pesaro e Rimini.



In un Paese che si accapiglia su riforme costituzionali dai tempi biblici, l’episodio di Pesaro mette a nudo una realtà ben più banale e atroce: la giustizia italiana non è malata di massimi sistemi, ma di automatismi procedurali che ignorano il sangue sulle divise. Mentre la politica promette rivoluzioni epocali, basterebbe un intervento mirato su norme tecniche per impedire che l’applicazione dei benefici di legge si trasformi, di fatto, in una porta girevole.

Finché la sospensione condizionale della pena sotto i due anni rimarrà una prassi costante e non una casistica residuale, il messaggio recepito sarà sempre lo stesso: l’offesa a un pubblico ufficiale non genera conseguenze immediate. Forse la vera riforma non richiede grandi passaggi istituzionali, ma il superamento di quei meccanismi di legge che finiscono per sovrapporre il diritto alla difesa con l’immediata impunità, lasciando gli agenti in corsia e chi li ha aggrediti di nuovo in strada.

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