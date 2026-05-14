Golden Dome, lo scudo missilistico di Trump rischia di diventare un buco nero da 1.200 miliardi di dollari

Il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per costruire il nuovo sistema di difesa missilistica “Golden Dome for America” potrebbe costare fino a 1.200 miliardi di dollari in 20 anni. Una cifra monstre, contenuta in una nuova analisi dell’Ufficio per il budget del Congresso, che fa apparire molto lontana la stima iniziale indicata da Trump lo scorso anno: 175 miliardi di dollari.

Il divario è enorme. E politicamente pesante. Perché il progetto pensato come il grande scudo americano contro le minacce missilistiche potrebbe trasformarsi in una delle voci di spesa più imponenti e controverse della difesa statunitense.

Golden Dome, il conto esplode: da 175 miliardi a 1.200 miliardi

Il dato più forte dell’analisi è proprio questo: il Golden Dome for America potrebbe arrivare a costare 1.200 miliardi di dollari nell’arco di due decenni. Una stima che supera di gran lunga i 175 miliardi di dollari inizialmente evocati da Trump.

La differenza non è un dettaglio tecnico. È il cuore politico del caso. Perché un programma presentato come una svolta strategica per la sicurezza nazionale americana rischia ora di aprire un interrogativo molto più scomodo: quanto costerà davvero proteggere gli Stati Uniti con uno scudo missilistico di nuova generazione?

L’analisi del Congresso: non è una stima definitiva, ma un campanello d’allarme

Il rapporto dell’Ufficio per il budget del Congresso viene descritto come “un approccio illustrativo piuttosto che una stima di una specifica proposta dell’amministrazione”. Tradotto: non è il preventivo finale del programma, ma una simulazione basata sugli elementi disponibili.

Ed è proprio questo il punto critico. Secondo l’analisi, la mancanza di dettagli da parte del dipartimento della Difesa su quali sistemi verranno dispiegati e in quale quantità rende “impossibile stimare il costo a lungo termine” del Golden Dome.

Una formula che pesa come un macigno. Perché significa che il programma esiste come grande promessa strategica, ma non ancora come piano pienamente definito nei costi, nelle dimensioni e nelle scelte operative.

Che cos’è il Golden Dome for America

Il Golden Dome statunitense dovrebbe essere un sistema di difesa missilistica avanzato, costruito su capacità terrestri e spaziali. L’obiettivo è rilevare, intercettare e neutralizzare missili nelle principali fasi di un potenziale attacco.

Il progetto punta quindi a coprire l’intera catena della minaccia: dalla scoperta del lancio alla possibile intercettazione del missile prima dell’impatto. Una struttura così ambiziosa richiede però tecnologie complesse, infrastrutture avanzate e un numero di sistemi ancora non precisato.

Ed è qui che il conto può salire in modo vertiginoso.

La componente spaziale può far lievitare i costi

Uno degli aspetti più delicati del Golden Dome è la presenza di capacità spaziali. Integrare sensori, piattaforme e sistemi di intercettazione collegati allo spazio comporta una complessità tecnologica enorme.

La promessa è quella di uno scudo capace di proteggere il territorio americano da minacce missilistiche moderne. Ma la realtà dei costi racconta una storia più ruvida: più il sistema diventa esteso, multilivello e tecnologicamente avanzato, più il prezzo finale rischia di allontanarsi dalle stime politiche iniziali.

Il risultato è un programma che sulla carta appare imponente, ma che nei conti può diventare gigantesco.

Il Congresso ha già approvato 24 miliardi di dollari

Il Golden Dome non è soltanto un’idea. Il Congresso ha già approvato circa 24 miliardi di dollari per l’iniziativa di difesa missilistica attraverso il vasto pacchetto fiscale e di spesa dei repubblicani firmato in legge la scorsa estate.

Ma quei 24 miliardi rappresentano solo una prima quota rispetto alle possibili dimensioni complessive del progetto. Se la stima da 1.200 miliardi di dollari dovesse avvicinarsi alla realtà, lo stanziamento già approvato sarebbe appena l’inizio di un impegno finanziario molto più pesante.

Il problema non è solo militare: è politico

Il Golden Dome for America è pensato per rafforzare la sicurezza degli Stati Uniti. Ma il rapporto dell’Ufficio per il budget del Congresso sposta l’attenzione su un terreno altrettanto esplosivo: la sostenibilità economica.

Trump può presentare il programma come una risposta muscolare alle minacce missilistiche. Tuttavia, un conto potenziale da 1.200 miliardi di dollari offre agli avversari un argomento immediato: il grande scudo americano rischia di diventare un enorme moltiplicatore di spesa pubblica.

La sicurezza nazionale resta un tema centrale. Ma quando il prezzo stimato supera di quasi sette volte la cifra iniziale indicata dal presidente, la domanda politica diventa inevitabile.

Uno scudo per l’America, una fattura per i contribuenti

Il caso Golden Dome mette in scena una tensione classica della politica americana: protezione strategica contro costo pubblico. Da una parte c’è l’ambizione di costruire un sistema capace di difendere gli Stati Uniti da missili avanzati. Dall’altra c’è una fattura potenziale da 1.200 miliardi di dollari.

Il rapporto non chiude il dossier. Lo apre. Perché senza dettagli precisi dal dipartimento della Difesa su sistemi, quantità e dispiegamento, il Golden Dome resta sospeso tra promessa tecnologica e voragine di bilancio.

E il punto più pungente è proprio questo: il presidente ha annunciato uno scudo. Ma per ora, il dato più solido è il possibile conto.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!