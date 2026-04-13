Iran, Trump attacca Papa Leone XIV: “Un debole, in Vaticano solo grazie a me”

Donald Trump attacca frontalmente Papa Leone XIV e apre un nuovo fronte di tensione tra la Casa Bianca e il Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti, parlando con i giornalisti alla Joint Base Andrews, nel Maryland, ha detto di “non essere un grande fan” del Pontefice, accusandolo di debolezza sulla sicurezza, sulla criminalità e soprattutto sulla crisi iraniana.

Le dichiarazioni arrivano dopo l’appello del Papa contro l’escalation militare e contro la minaccia di un conflitto totale con l’Iran. Un intervento che Trump ha letto come un’ingerenza politica, reagendo con toni durissimi sia davanti ai reporter sia sul suo social network, Truth.

L’attacco di Trump al Pontefice

“Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale”, ha dichiarato il presidente americano, accusando il Papa di non comprendere la necessità di una linea dura nei confronti dei Paesi considerati ostili dagli Stati Uniti.

Nel lungo messaggio pubblicato su Truth, Trump ha alzato ulteriormente il livello dello scontro: secondo il tycoon, Leone XIV sarebbe “debole sulla criminalità” e “pessimo in politica estera”. Il presidente ha anche sostenuto che il Papa non sarebbe mai arrivato al soglio pontificio se lui non fosse stato alla Casa Bianca, affermando che la sua elezione sarebbe stata favorita anche come risposta politica alla sua leadership.

Tra i passaggi più duri, Trump ha ribadito di non volere “un Papa che pensi che sia giusto che l’Iran possieda un’arma nucleare”, contestando apertamente la posizione del Pontefice sulle tensioni internazionali e accusandolo di criticare un presidente che, a suo dire, starebbe semplicemente facendo ciò per cui è stato eletto.