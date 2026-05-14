La Germania punta a diventare la prima forza militare d’Europa: il piano Bundeswehr per superare tutti entro il 2039

La Germania cambia passo sulla difesa e presenta la più ampia revisione della pianificazione militare della Bundeswehr degli ultimi decenni. Berlino ha svelato un pacchetto di documenti strategici destinati a guidare le forze armate tedesche per i prossimi vent’anni: una strategia militare autonoma, un nuovo profilo capacitivo, un piano di crescita del personale, una strategia per la riserva e un’agenda di modernizzazione burocratica e digitale.

Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha illustrato i documenti a Berlino, dopo averne anticipato l’impianto alla conferenza annuale delle forze armate di novembre. Il pacchetto è stato presentato ai parlamentari e poi sintetizzato in una versione non classificata per il pubblico durante una conferenza stampa del 22 aprile.

“Raramente una strategia militare è stata così necessaria come in questa fase storica”, ha detto Pistorius ai giornalisti, definendo i documenti una base strategica “vivente”, quindi destinata a essere aggiornata nel tempo.

La prima strategia militare autonoma della Germania

Il documento centrale si intitola “Verantwortung für Europa”, cioè “Responsabilità per l’Europa”. È la prima strategia militare tedesca concepita come documento autonomo e rappresenta un passaggio dottrinale rilevante per la Bundeswehr.

La strategia indica chiaramente la Russia come principale minaccia e delinea scenari di possibili attacchi contro il territorio della NATO. Pistorius non ha fornito dettagli sulle valutazioni classificate, spiegando con una battuta che renderle pubbliche equivarrebbe ad “aggiungere Vladimir Putin alla nostra lista email”.

La scelta lessicale è prudente, ma il messaggio politico è netto: la Germania considera ormai la difesa convenzionale del territorio NATO una priorità strutturale, non un’ipotesi remota.

NATO, Medio Oriente e Indo-Pacifico: un unico teatro di sicurezza

Uno degli elementi più significativi della nuova strategia è il passaggio a un approccio definito “one theater approach”. Berlino non guarda più alla sicurezza europea, al Medio Oriente e all’Indo-Pacifico come scenari separati, ma come spazi interconnessi.

In sostanza, una crisi in un’area può produrre effetti diretti sulle altre. È una lettura che riflette la crescente competizione tra potenze, la pressione russa sul fianco orientale della NATO, l’instabilità mediorientale e le tensioni nell’Indo-Pacifico.

Per la Germania, questo significa ripensare pianificazione, logistica, capacità operative e catene di comando in una cornice più ampia. Non più solo difesa territoriale classica, ma capacità di reagire a crisi simultanee e collegate.

Addio ai numeri rigidi: contano gli effetti militari

Accanto alla strategia militare, Berlino ha presentato un nuovo profilo capacitivo. La novità è il superamento di una pianificazione basata su quote rigide di mezzi: quanti carri armati, quanti aerei, quante navi.

Il nuovo modello punta invece sugli effetti militari da ottenere. Secondo Pistorius, la domanda non è più quanti battaglioni servano all’esercito tedesco, ma quali risultati operativi la Bundeswehr debba essere in grado di produrre.

Tra le priorità indicate figurano:

attacchi di precisione in profondità ;

; difesa aerea contro missili ipersonici ;

; capacità avanzate nel settore dei droni ;

; potenziamento della proiezione logistica;

modernizzazione dei sistemi di comando e controllo.

Pistorius ha ammesso che, sulle capacità di attacco a lungo raggio, la Germania parte sostanzialmente da zero. Un punto delicato, perché proprio la guerra in Ucraina ha mostrato quanto la profondità di fuoco, i droni e la difesa aerea siano diventati centrali nei conflitti moderni.

Il piano personale: 260mila soldati attivi entro metà anni Trenta

Il piano di crescita del personale è uno dei pilastri più ambiziosi del pacchetto. La Germania punta a passare dagli attuali 185.420 militari in servizio attivo a 260.000 entro la metà degli anni Trenta.

Parallelamente, Berlino vuole rafforzare in modo massiccio la riserva: dagli attuali circa 60.000 riservisti assegnati ad almeno 200.000. L’obiettivo complessivo è arrivare a 460.000 militari pronti al combattimento, sommando forze attive e riserva.

È una trasformazione profonda per un Paese che, per anni, ha mantenuto un profilo militare più cauto rispetto al peso economico e politico che esercita in Europa.

Tre fasi fino al 2039 e oltre

La crescita della Bundeswehr è articolata in tre fasi.

La prima prevede un rapido rafforzamento entro il 2029, con l’obiettivo di colmare le lacune più urgenti. La seconda, fino al 2035, sarà dedicata a un’espansione mirata delle capacità. La terza, dal 2039 in poi, punterà su una trasformazione più tecnologica, con maggiore integrazione di sistemi digitali, intelligenza artificiale e nuove piattaforme operative.

Dal gennaio 2026 è inoltre in vigore una nuova legislazione che fissa per legge le tappe del percorso. La coscrizione, già prevista nel nuovo quadro normativo sul servizio militare come opzione di riserva, potrebbe tornare concretamente sul tavolo se gli obiettivi di reclutamento non verranno raggiunti.

Per ora, però, i dati comunicati dai vertici militari mostrano una dinamica positiva. Nicole Schilling, vice ispettore generale della Bundeswehr, ha spiegato che il reclutamento procede a un ritmo superiore del 10% rispetto all’anno precedente, mentre le domande sono aumentate del 20%.

L’obiettivo: la forza convenzionale più forte d’Europa

La linea tracciata da Berlino è inequivocabile: la Bundeswehr vuole diventare entro il 2039 la più forte forza combattente convenzionale in Europa.

È un obiettivo politicamente pesante e militarmente complesso. Implica investimenti, industria, personale, addestramento, munizioni, infrastrutture, logistica, riserve e interoperabilità con gli alleati NATO. Ma implica anche un cambio culturale: la Germania non intende più limitarsi a essere potenza economica e contributore finanziario, ma vuole assumere un ruolo militare proporzionato alla propria centralità europea.

Il messaggio agli alleati è chiaro: Berlino vuole essere il perno della difesa convenzionale del continente. Quello agli avversari lo è altrettanto: la deterrenza tedesca non dovrà più poggiare solo sulla cornice NATO, ma anche su capacità nazionali molto più robuste.

La riserva cambia status: non più forza secondaria

Un altro passaggio cruciale riguarda la riserva militare. Per anni considerata una componente secondaria, da attivare soprattutto in caso di emergenza, ora viene posta esplicitamente sullo stesso piano della forza attiva.

La nuova strategia assegna ai riservisti un ruolo centrale nella difesa del territorio nazionale e nella capacità della Germania di funzionare come hub logistico per le forze alleate dirette verso Est in caso di crisi.

Pistorius ha definito la riserva “la cerniera tra le forze armate e la società civile”. Una formula che fotografa bene la nuova ambizione: non solo ampliare i numeri, ma ricostruire un legame operativo tra Paese, difesa, infrastrutture e popolazione.

In uno scenario di tensione sul fianco orientale della NATO, la Germania sarebbe infatti una piattaforma decisiva per il movimento di truppe, mezzi, munizioni e sistemi di supporto verso Polonia, Paesi baltici e altri alleati esposti.

Meno burocrazia, più digitale: arriva EMA26

A completare il pacchetto c’è l’Entbürokratisierungs- und Modernisierungsagenda 2026, abbreviata in EMA26. Si tratta di un’agenda per ridurre la burocrazia e modernizzare l’apparato militare tedesco.

Il piano comprende 153 misure concrete e 580 passaggi di attuazione. Gli obiettivi sono snellire le procedure, digitalizzare i flussi di lavoro e impiegare l’intelligenza artificiale nelle attività amministrative di routine.

Una delle novità più rilevanti riguarda le regolamentazioni interne: tutte avranno una data di scadenza automatica. In pratica, le norme non potranno più sopravvivere indefinitamente per inerzia burocratica, ma dovranno essere riesaminate, aggiornate o eliminate.

È un punto meno spettacolare dei carri armati o dei missili, ma potenzialmente decisivo. La Bundeswehr è stata spesso criticata per lentezze, procedure farraginose e difficoltà negli acquisti. Se Berlino vuole davvero diventare una potenza militare convenzionale di primo piano, la macchina amministrativa dovrà correre quasi quanto quella operativa.

Pistorius frena sugli entusiasmi: “Non controlliamo tutte le variabili”

Nonostante l’ambizione del piano, Pistorius ha riconosciuto i rischi. Il ministro ha ricordato che la domanda crescente di sistemi di difesa aerea in Medio Oriente ha già ridotto la capacità produttiva globale.

“Abbiamo i soldi e abbiamo avviato gli acquisti”, ha detto. “Ma non controlliamo tutte le variabili”.

La frase coglie il nodo centrale della nuova corsa alla difesa europea: i bilanci possono crescere rapidamente, ma industrie, forniture, componenti, munizioni e personale qualificato non si moltiplicano dall’oggi al domani.

La Germania ha dunque fissato la rotta. Ora deve dimostrare di poter trasformare documenti, leggi e annunci in brigate pronte, sistemi funzionanti e capacità reali. Perché la nuova Bundeswehr non sarà giudicata dalle slide ministeriali, ma dalla sua prontezza sul campo.

La Germania cambia passo sulla difesa e presenta la più ampia revisione della pianificazione militare della Bundeswehr degli ultimi decenni. Berlino ha svelato un pacchetto di documenti strategici destinati a guidare le forze armate tedesche per i prossimi vent’anni: una strategia militare autonoma, un nuovo profilo capacitivo, un piano di crescita del personale, una strategia per la riserva e un’agenda di modernizzazione burocratica e digitale.

Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha illustrato i documenti a Berlino, dopo averne anticipato l’impianto alla conferenza annuale delle forze armate di novembre. Il pacchetto è stato presentato ai parlamentari e poi sintetizzato in una versione non classificata per il pubblico durante una conferenza stampa del 22 aprile.

“Raramente una strategia militare è stata così necessaria come in questa fase storica”, ha detto Pistorius ai giornalisti, definendo i documenti una base strategica “vivente”, quindi destinata a essere aggiornata nel tempo.

Pistorius ha ammesso che, sulle capacità di attacco a lungo raggio, la Germania parte sostanzialmente da zero. Un punto delicato, perché proprio la guerra in Ucraina ha mostrato quanto la profondità di fuoco, i droni e la difesa aerea siano diventati centrali nei conflitti moderni.

Pistorius ha ammesso che, sulle capacità di attacco a lungo raggio, la Germania parte sostanzialmente da zero. Un punto delicato, perché proprio la guerra in Ucraina ha mostrato quanto la profondità di fuoco, i droni e la difesa aerea siano diventati centrali nei conflitti moderni.

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